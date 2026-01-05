Гетманцев рассказал о результатах детенизации рынка горючего

Рынок горючего в Украине постепенно выходит из тени благодаря тому, что в последние годы в отрасли внедрен ряд системных решений, результаты которых имеют четкое отражение в показателях уплаты налогов и заработных плат работникам АЗС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что за 11 месяцев 2025 года сетями АЗС в бюджет уплачено 12,5 млрд грн, что на 1,8 млрд грн или 17,1% больше, чем в прошлом.

Гетманцев подчеркнул, что рост включает все ключевые налоги. В частности, налог на прибыль вырос на 28,6%. Депутат отметил, что в значительной степени такой положительный эффект обеспечил введение авансовых платежей.

По состоянию на 1 декабря 2025 за более 5 тысяч АЗС плательщиками уплачено 3,0 млрд грн авансов по налогу на прибыль и 0,15 млрд грн НДФЛ.

Нардеп акцентировал внимание, что налоговая эффективность также растет:

НДС - с 0,95% до 1,12%;

налог на прибыль - с 0,3% до 0,4%.

Также улучшаются и показатели заработной платы: средняя зарплата в отрасли составляет 24,4 тыс. грн (+15,5%), хотя, как заметил Гетманцев, некоторые сети все еще остаются в зоне риска.

Это стало возможным благодаря тому, что с 1 октября 2025 г. сети АЗС вынуждены платить сотрудникам не менее 12-16 тыс. грн. Этот закон приняли, чтобы закрыть лазейку, позволяющую сетям АЗС оптимизировать налоги, занижая официальный уровень зарплаты работников.

Гетманцев сообщил, что, несмотря на сокращение физических объемов реализации горючего, выручки через РРО выросли на +4,3%, что подтверждает фискализацию рынка.

"Вывод прост: рынок горючего 2021 года и сегодня — это уже два разных рынка. Он остается одним из лучших примеров того, как последовательные системные решения дают реальный результат. В то же время наличие нелегальных АЗС и дисбалансы в оплате труда нуждаются в дальнейшем внимании со стороны контролирующих органов", - подытожил нардеп.

Ранее Гетманцев сообщал, что в Украине больше всего нелегальных АЗС находятся в пяти регионах: Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, правительство должно до 1 февраля 2026 сформировать полный перечень нелегальных АЗС и обеспечить конкретные результаты по каждой из них — от легализации до демонтажа и привлечения виновных к ответственности.