Гетманцев розповів про результати детінізації ринку пального

Ринок пального з точки зору детінізації – один із найпоказовіших / Freepik

Ринок пального в Україні поступово виходить із “тіні” завдяки тому, що протягом останніх років у галузі впроваджено низку системних рішень, результати яких мають чітке відображення у показниках сплати податків та заробітних плат працівникам АЗС.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зауважив, що за 11 місяців 2025 року мережами АЗС до бюджету сплачено 12,5 млрд грн, що на 1,8 млрд грн або 17,1% більше, ніж торік.

Гетманцев підкреслив, що зростання охоплює всі ключові податки. Зокрема, податок на прибуток зріс на 28,6%. Депутат зазначив, що значною мірою такий позитивний ефект забезпечило запровадження авансових платежів.

Станом на 1 грудня 2025 року за більше 5 тисяч АЗС платниками сплачено 3,0 млрд грн авансів з податку на прибуток та 0,15 млрд грн ПДФО.

Нардеп акцентував увагу, що податкова ефективність також зростає:

  • ПДВ — з 0,95% до 1,12%;
  • податок на прибуток — з 0,3% до 0,4%.
Фото 2 — Гетманцев розповів про результати детінізації ринку пального

Також покращуються і показники заробітної плати: середня зарплата в галузі становить 24,4 тис. грн (+15,5%), хоча, як зауважив Гетманцев, окремі мережі все ще залишаються в зоні ризику.

Це стало можливим завдяки тому, що з 1 жовтня 2025 року мережі АЗС змушені платити співробітникам не менше 12-16 тис. грн. Цей закон ухвалили, щоб закрити лазівку, що дозволяла мережам АЗС оптимізувати податки, занижуючи офіційний рівень зарплатні працівників.

Гетманцев повідомив, що попри скорочення фізичних обсягів реалізації пального, виторги через РРО зросли на +4,3%, що підтверджує фіскалізацію ринку.

"Висновок простий: ринок пального 2021 року і сьогодні — це вже два різні ринки. Він залишається одним із найкращих прикладів того, як послідовні системні рішення дають реальний результат. Водночас наявність нелегальних АЗС та дисбаланси в оплаті праці потребують подальшої уваги з боку контролюючих органів", - підсумував нардеп.⁩

Раніше Гетманцев повідомляв, що в Україні найбільше нелегальних АЗС знаходяться у п’яти регіонах: Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Крім того, уряд має до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них — від легалізації до демонтажу і притягнення винних до відповідальності.

Автор:
Світлана Манько