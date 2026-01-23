Запланована подія 2

Глава МИД Франции анонсировал передачу Украине 100 генераторов и 13 МВт мощностей

Франция выделит Украине 13 МВт электроэнергии
Франция выделит Украине 13 МВт электроэнергии / Depositphotos

Для восстановления поврежденных объектов энергосистемы Франция передает Украине около 100 генераторов и техническое оборудование, что обеспечит дополнительную мощность в 13 мегаватт.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил о проведении экстренных консультаций со странами G7, а также с государствами Северной Европы и Балтии.

Главной целью масштабного телефонного разговора, запланированного на пятницу, является координация совместных усилий по стабилизации украинской энергетической сети.

Глава французского дипломатического ведомства отметил важность солидарности в условиях, когда Россия продолжает целенаправленно обстреливать гражданскую инфраструктуру и украинские города.

"Он продолжает обстреливать украинские города и энергетическую инфраструктуру. Мы будем поддерживать Украину", – сказал дипломат, имея в виду Путина.

Барро заверил, что Франция поставит Украине эквивалент 13 дополнительных мегаватт электроэнергии и около сотни генераторов для замены разрушенной инфраструктуры.

По словам министра, виртуальная встреча также станет платформой для оглашения новых пакетов помощи от других международных партнеров, которые планируют приобщиться к восстановлению энергетического потенциала Украины.

Напомним, что Еврокомиссия предоставила Украине 447 генераторов стоимостью 3,7 млн. евро. Оборудование будет использоваться для аварийного питания больниц, водоканалов и других критически важных служб.

Также 90 генераторов отправились из столицы Польши Варшавы в Киев. Они будут использованы для помощи киевлянам по преодолению вызовов энергетического кризиса. Польша передает Украине партию из 400 генераторов разных типов для жителей Киева и Киевской области.

Автор:
Татьяна Бессараб