Голова МЗС Франції анонсував передачу Україні 100 генераторів та 13 МВт потужностей

З метою відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми Франція передає Україні близько 100 генераторів та технічне обладнання, що забезпечить додаткову потужність у 13 мегаватів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро оголосив про проведення екстрених консультацій із країнами G7, а також державами Північної Європи та Балтії.

Головною метою масштабної телефонної розмови, запланованої на п'ятницю, є координація спільних зусиль для стабілізації української енергетичної мережі.

Очільник французького дипломатичного відомства наголосив на важливості солідарності в умовах, коли Росія продовжує цілеспрямовано обстрілювати цивільну інфраструктуру та українські міста.

"Він продовжує обстрілювати українські міста та енергетичну інфраструктуру. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну", – сказав дипломат, маючи на увазі Путіна.

Барро запевнив що Франція поставить Україні еквівалент 13 додаткових мегават електроенергії та близько сотні генераторів для заміни зруйнованої інфраструктури.

За словами міністра, віртуальна зустріч також стане платформою для оголошення нових пакетів допомоги від інших міжнародних партнерів, які планують долучитися до відновлення енергетичного потенціалу України.

Нагадаємо, що Єврокомісія надала Україні 447 генераторів вартістю 3,7 млн євро. Обладнання використовуватимуть для аварійного живлення лікарень, водоканалів та інших критично важливих служб.

Також 90 генераторів вирушили зі столиці Польщі Варшави до Києва. Вони будуть використані для допомоги киянам подолати виклики енергетичної кризи. Загалом Польща передає Україні партію з 400 генераторів різних типів для мешканців Києва та Київської області.