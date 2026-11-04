Глава Нацбанка Пышный заявил, что не уходит в отставку

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что не уходит в отставку и продолжает выполнять свои обязанности и не планирует покидать пост под политическим давлением.

Как пишет Dilo, об этом глава регулятора написал в Facebook.

"Никакого заявления об отставке я не писал и не подавал. Продолжаю выполнять свои обязанности и не намерен покидать должность под политическим давлением", - отметил Пышный.

Он пояснил, что Закон устанавливает семилетний срок полномочий главы Национального банка и определяет исчерпывающие основания его досрочного увольнения.

Пышный напомнил, что за последние десять лет он уже четвертый глава Национального банка. По его мнению, это красноречивая тенденция, заставляющая задуматься, насколько надежно работают предусмотренные законом защитные механизмы в украинских политических реалиях.

Глава НБУ заявил, что уважает право парламента на контроль, право общества задавать вопросы и обязанность должностного лица отвечать за свои решения. Пышный утверждает, что готов к предметному разговору о результатах своей работы.

"Рано или поздно любая каденция завершается, и когда я приму соответствующее решение, общество узнает о нем непосредственно от меня. С отчетом и надлежащими комментариями", - подытожил глава Нацбанка.

Напомним, что постановление об увольнении главы НБУ появилось в повестке дня заседаний Верховной Рады на следующую неделю. Постановление не зарегистрировано.

Отметим, что согласно статье 18 закона Украины "О Национальном банке Украины", главу НБУ освобождает от должности Верховная Рада по представлению президента Украины.

Кто возглавит НБУ вместо Пышного

Наиболее вероятным кандидатом взамен Пышного собеседник Dilo называет его первого заместителя Сергея Николаевчука. Среди возможных кандидатов также звучат фамилии министра финансов Сергея Марченко и члена Совета НБУ Василия Горбаля.

При этом Марченко вроде бы отказался возглавить Нацбанк.

Обыски у Пышного

20 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Детали обысков не разглашали, НАБУ лишь сообщило, что никого не задерживали и подозрений не объявляли.

Сам Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы.

Обыски НАБУ связаны с заводом "КарпатНефтеХим" и национализированным Смыслом Банком, сообщил в своем телеграмм-канале народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев уже отреагировал на эту новость, Нардеп отметил, что ожидает заявления главы Национального банка Пышного о беспрецедентном давлении на регулятора со стороны НАБУ.

"Иначе получится так, что все то, что почти год говорил Гетманцев о преступлениях, совершаемых Пышным, требуя его отставку, оказалось, как всегда, правдой. Ну и, безусловно, вопрос об отставке коррупционера считаю закрытым. констатировал Гетманцев.

Ранее глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после дела НАБУ и САП относительно государственного АО "Сенс Банк" требовал отставки Пышного.