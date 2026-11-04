Рада планирует рассмотреть увольнение главы Нацбанка Пышного: что известно

На следующей сессионной неделе Верховная Рада может рассмотреть увольнение главы Национального банка Андрея Пышного.

Как пишет Dilo, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, повестка дня на следующую пленарную неделю (9-13 ноября) содержит рассмотрение постановления по увольнению Пышного.

Фото: Ярослав Железняк

При этом, как отметил Железняк, представление об отставке в Совет еще не зарегистрировано. На сайте парламента также отсутствует постановление об увольнении главы НБУ. Сам регулятор не комментировал наличие рассмотрения вопроса увольнения главы НБУ.

По его данным, ни один из источников не подтверждает написание заявления об отставке самим Пышным. Кроме того, как рассказал нардеп, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе глава регулятора отказался подавать заявление.

Железняк подчеркнул, что у президента есть возможность инициировать отставку самостоятельно, добавив, что временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады уже передала собранные материалы правоохранительным органам и Офису президента. Нардеп также обратил внимание, что обычно кадровые вопросы ставятся первыми в пленарный день, в то время как пункт в отношении главы НБУ внесен последним на четверг, 12 ноября.

"Этот пункт стоит 25 на четверг 12 ноября. Последний на последней странице. Что демонстрирует неопределенность вопроса на данный момент", - констатирует Железняк.

Отметим, что согласно статье 18 закона Украины "О Национальном банке Украины", главу НБУ освобождает от должности Верховная Рада по представлению президента Украины.

Кто возглавит НБУ вместо Пышного

Наиболее вероятным кандидатом взамен Пышного с полуразговорник Dilo называет его первого заместителя Сергея Николаевчука. Среди возможных кандидатов также звучат фамилии министра финансов Сергея Марченко и члена Совета НБУ Василия Горбаля.

При этом Марченко вроде бы отказался возглавить Нацбанк.

Обыски у Пышного

20 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Детали обысков не разглашали, НАБУ лишь сообщило, что никого не задерживали и подозрений не объявляли.

Сам Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы.

Обыски НАБУ связаны с заводом "КарпатНефтеХим" и национализированным Смыслом Банком, сообщил в своем телеграмм-канале народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев уже отреагировал на эту новость, Нардеп отметил, что ожидает заявления главы Национального банка Пышного о беспрецедентном давлении на регулятора со стороны НАБУ.

"Иначе получится так, что все то, что почти год говорил Гетманцев о преступлениях, совершаемых Пышным, требуя его отставку, оказалось, как всегда, правдой. Ну и, безусловно, вопрос об отставке коррупционера считаю закрытым. констатировал Гетманцев.

Ранее глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после дела НАБУ и САП относительно государственного АО "Сенс Банк" требовал отставки Пышного.

19 августа правительство после дела НАБУ и САП приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николай Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев и инициировал отстранение председателя правления Алексея Ступака.

После этого Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета "Смысл Банка" Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям о независимости.

Нацбанк также открыл административное производство по оценке коллективной непригодности наблюдательного совета.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили:

заместитель председателя Офиса президента Украины (речь идет о Ирину Мудрую );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Смысл Банка" (речь идет о Алексея Ступака и Николая Гладишенко );

и ); экснародный депутат (речь идет о Максима Никитася ).

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

25 августа Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения относительно меры пресечения для бывшей заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, которая также является фигуранткой этого дела. Суд избрал ей содержания под стражей с альтернативой залогу в 20 млн. грн.

8 октября за Мудрую внесли полную сумму залога и она вышла из СИЗО.

2 сентября ВАКС частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал меру пресечения председателю правления Сенс Банку Алексею Ступаку в виде залога в размере 15 миллионов гривен.