Рада планує розглянути звільнення голови Нацбанку Пишного: що відомо

Наступного сесійного тижня Верховна Рада може розглянути звільнення голови Національного банку Андрія Пишного.

Як пише Dilo, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, порядок денний на наступний пленарний тиждень (9-13 листопада) містить розгляд постанови щодо звільнення Пишного.

Фото: Ярослав Железняк

При цьому, як зауважив Железняк, подання про відставку до Ради ще не зареєстроване. На сайті парламенту також відсутня постанова щодо звільнення голови НБУ. Сам регулятор не коментував наявність розгляду питання звільнення очільника НБУ.

За його даними, жодне з джерел не підтверджує написання заяви про відставку самим Пишним. Окрім того, як розповів нардеп, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня очільник регулятора відмовився подавати заяву.

Железняк підкреслив, що президент має можливість ініціювати відставку самостійно, додавши, що тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради вже передала зібрані матеріали правоохоронним органам та Офісу президента. Нардеп також звернув увагу, що зазвичай кадрові питання ставляться першими у пленарний день, тоді як пункт щодо голови НБУ внесений останнім на четвер, 12 листопада.

“Цей пункт стоїть 25-им на четвер 12-го листопада. Останній на останній сторінці. Що демонструє невизначеність питання на даний момент”, - констатує Железняк.

Зазначимо, що згідно зі статтею 18 закону України "Про Національний банк України", голову НБУ звільняє з посади Верховна Рада за поданням президента України.

Хто очолить НБУ замість Пишного

Найбільш імовірним кандидатом на заміну Пишного співрозмовник Dilo називає його першого заступника Сергія Ніколайчука. Серед можливих кандидатів також лунають прізвища міністра фінансів Сергія Марченка та члена Ради НБУ Василя Горбаля.

При цьому, Марченко начебто відмовився очолити Нацбанк.

Обшуки у Пишного

20 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного.

Деталей обшуків не розголошували, НАБУ лише повідомило, що нікого не затримували і підозр не оголошували.

Сам Пишний заявив, що обшуки НАБУ не стосуються ні діяльності Нацбанку, ні його роботи.

Обшуки НАБУ пов'язані із заводом "КарпатНефтеХім" та націоналізованим Сенс Банком, повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат із фракції "Голосу" Ярослав Железняк.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев вже відреагував на цю новину, Нардеп зауважив, що очікує заяви голови Національного банку Пишного про безпрецедентний тиск на регулятора з боку НАБУ.

"Інакше вийде так, що все те, що майже рік говорив Гетманцев про злочини, вчинювані Пишним, вимагаючи його відставку, виявилося, як завжди, правдою.Ну і, безперечно, питання про відставку корупціонера вважаю закритим.Так зганьбити чи не єдину міцну фінансову інституцію та зганьбитися самому треба вміти", - констатував Гетманцев.

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики після справи НАБУ й САП щодо державного АТ "Сенс Банк" вимагав відставки Пишного.

19 серпня уряд після справи НАБУ й САП ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколу Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака.

Після цього Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Нацбанк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.

Що відомо про справу?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили:

заступник голови Офісу президента України (йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (йдеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка );

та ); екснародний депутат (йдеться про Максима Микитася).

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

25 серпня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо запобіжного заходу для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яка також є фігуранткою цієї справи. Суд обрав їй тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн.

8 жовтня за Мудру внесли повну суму застави і вона вийшла з СІЗО.

2 вересня ВАКС частково задовольнив клопотання обвинувачення та обрав запобіжний захід голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень.