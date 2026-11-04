Голова Нацбанку Пишний заявив, що не йде у відставку

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що що не йде у відставку і продовжує виконувати свої обов’язки і не планує залишати посаду під політичним тиском.

Як пише Dilo, про це очільник регулятора написав у Facebook.

"Жодної заяви про відставку я не писав і не подавав. Продовжую виконувати свої обов’язки і не маю наміру залишати посаду під політичним тиском", - зазначив Пишний.

Він пояснив, що Закон встановлює семирічний строк повноважень голови Національного банку та визначає вичерпні підстави для його дострокового звільнення.

Пишний нагадав, що за останні десять років він вже четвертий голова Національного банку. На його думку, це промовиста тенденція, що змушує задуматися, наскільки надійно працюють передбачені законом захисні механізми в українських політичних реаліях.

Очільник НБУ заявив, що поважає право парламенту на контроль, право суспільства ставити запитання та обов’язок посадової особи відповідати за свої рішення. Пишний стверджує, що готовий до предметної розмови про результати своєї роботи.

"Рано чи пізно будь-яка каденція завершується, і, коли я прийму відповідне рішення, суспільство дізнається про нього безпосередньо від мене. Зі звітом і належними коментарями", - підсумував голова Нацбанку.

Нагадаємо, що постанова про звільнення голови НБУ з'явилась у порядку денному засідань Верховної Ради на наступний тиждень. Постанову не зареєстровано.

Зазначимо, що згідно зі статтею 18 закону України "Про Національний банк України", голову НБУ звільняє з посади Верховна Рада за поданням президента України.

Хто очолить НБУ замість Пишного

Найбільш імовірним кандидатом на заміну Пишного співрозмовник Dilo називає його першого заступника Сергія Ніколайчука. Серед можливих кандидатів також лунають прізвища міністра фінансів Сергія Марченка та члена Ради НБУ Василя Горбаля.

При цьому, Марченко начебто відмовився очолити Нацбанк.

Обшуки у Пишного

20 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного.

Деталей обшуків не розголошували, НАБУ лише повідомило, що нікого не затримували і підозр не оголошували.

Сам Пишний заявив, що обшуки НАБУ не стосуються ні діяльності Нацбанку, ні його роботи.

Обшуки НАБУ пов'язані із заводом "КарпатНефтеХім" та націоналізованим Сенс Банком, повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат із фракції "Голосу" Ярослав Железняк.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев вже відреагував на цю новину, Нардеп зауважив, що очікує заяви голови Національного банку Пишного про безпрецедентний тиск на регулятора з боку НАБУ.

"Інакше вийде так, що все те, що майже рік говорив Гетманцев про злочини, вчинювані Пишним, вимагаючи його відставку, виявилося, як завжди, правдою.Ну і, безперечно, питання про відставку корупціонера вважаю закритим.Так зганьбити чи не єдину міцну фінансову інституцію та зганьбитися самому треба вміти", - констатував Гетманцев.

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики після справи НАБУ й САП щодо державного АТ "Сенс Банк" вимагав відставки Пишного.