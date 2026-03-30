"Готово" и "Фудмама" наладили экспорт в Германию: он уже формирует 30% дохода компании

Готово Фудмама
Экспорт &#39;Готово&#39; и &#39;Фудмама&#39; ограничен Германией, компания оттачивает модель поставок перед расширением. Фото предоставлено прессслужбой.

Компания "Укрптахосервис", работающая под брендами "Готово" и "Фудмама", наладила поставки готовой продукции в Германию. В настоящее время экспорт обеспечивает около 30% дохода предприятия. Об этом Delo.ua сообщила владелица компании Наталья Шмигельская.

"Мы к этому шли почти пять лет, и системно готовили производство к требованиям ЕС: проходили сертификации, аудит, инспекции. И первой страной для экспорта стала Германия. Это один из самых требовательных рынков Европы. Сознательно пошли туда, потому что если проходишь немецкие стандарты, дальше гораздо проще работать на других".

Поставки продукции планировалось начать еще в конце 2024 года, однако их пришлось сместить по времени из-за ряда серьезных вызовов.

"В июле 2025 года наша основная производственная площадка в Каменском на Днепропетровщине получила ракетный удар. В результате обстрела сгорела вся замороженная продукция, предназначенная как для экспорта, так и для внутреннего рынка. Убытки составили более 600 тысяч евро", — отметила владелица.

Она добавила, что компания была вынуждена возобновлять производство, перестраивать процессы и частично релокировать мощности, соответственно, в таких условиях обеспечить стабильный экспорт было невозможно.

" Первая полноценная экспортная машина отправилась в Германию только в конце 2025 года. Продукция появилась на полке, ее протестировал потребитель, и мы сразу получили повторный заказ. Вторая машина отправилась в начале 2026 года", - сообщила Шмигельская.

Германия остается единственным экспортным рынком "Укрптахосервиса"

В настоящее время компания экспортирует продукцию пока только в Германию. Владелец отмечает, что для предприятия важно качественно отточить модель поставок и закрепиться хотя бы на одном рынке, прежде чем расширять экспорт на другие страны.

В настоящее время экспорт, по словам Шмигельской, формирует около 30% дохода компании. Предприятие сотрудничает с несколькими клиентами, каждый из которых обеспечивает 15–20% объема продаж.

"Опыт работы с крупными игроками в Украине показал: нельзя вкладывать все ресурсы в одного партнера, даже если он обеспечивает значительный объем. Поэтому параллельно компания ищет новых клиентов как за рубежом, так и на внутреннем рынке", - отметила она.

Напомним, компания "Укрптахосервис", работающая под брендами "Готово" и "Фудмама", после просмотра условий сотрудничества с сетью "Сільпо" потеряла около 60% заказов. Объемы производства сократились со 120 до 50 тонн в месяц, а прибыль в 2024 году существенно снизилась.

Автор:
Елена Черкасец