"Готово" та "Фудмама" налагодили експорт до Німеччини: він уже формує 30% доходу компанії

Компанія "Укрптахосервіс", яка працює під брендами "Готово"та "Фудмама", налагодила поставки готової продукції до Німеччини. Наразі експорт забезпечує близько 30% доходу підприємства. Про це Delo.ua повідомила власниця компанії Наталія Шмигельська.

"Ми до цього йшли майже п’ять років, і системно готували виробництво до вимог ЄС: проходили сертифікації, аудит, інспекції. І першою країною для експорту стала Німеччина. Це один із найвибагливіших ринків Європи. Свідомо пішли туди, бо якщо проходиш німецькі стандарти, далі значно простіше працювати на інших ринках", — розповіла Шмигельська.

Поставки продукції планувалося розпочати ще наприкінці 2024 року, проте їх довелося змістити у часі через низку серйозних викликів.

"У липні 2025 року наш основний виробничий майданчик у Кам’янському на Дніпропетровщині зазнав ракетного удару. Внаслідок обстрілу згоріла вся заморожена продукція, призначена як для експорту, так і для внутрішнього ринку. Збитки склали понад 600 тисяч євро", — зазначила власниця.

Вона додала, що компанія була змушена відновлювати виробництво, перебудовувати процеси та частково релокувати потужності, відповідно, у таких умовах забезпечити стабільний експорт було неможливо.

"Перша повноцінна експортна машина вирушила до Німеччини лише наприкінці 2025 року. Продукція з’явилася на полиці, її протестував споживач, і ми одразу отримали повторне замовлення. Друга машина відправилася на початку 2026 року", — повідомила Шмигельська.

Німеччина залишається єдиним експортним ринком "Укрптахосервісу"

Наразі компанія експортує продукцію поки що тільки до Німеччини. Власниця наголошує, що для підприємства важливо якісно відточити модель поставок і закріпитися хоча б на одному ринку, перш ніж розширювати експорт на інші країни.

Наразі експорт, за словами Шмигельської, формує близько 30% доходу компанії. Підприємство співпрацює з кількома клієнтами, кожен із яких забезпечує 15–20% обсягу продажів.

“Досвід роботи з великими гравцями в Україні показав: не можна вкладати всі ресурси в одного партнера, навіть якщо він забезпечує значний обсяг. Тому паралельно компанія шукає нових клієнтів як за кордоном, так і на внутрішньому ринку”, - зазначила вона.

Нагадаємо, компанія "Укрптахосервіс", що працює під брендами "Готово" та "Фудмама", після перегляду умов співпраці з мережею "Сільпо" втратила майже 60% замовлень. Обсяги виробництва скоротилися зі 120 до 50 тонн на місяць, а прибуток у 2024 році суттєво зменшився.