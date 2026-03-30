"Готово" та "Фудмама" налагодили експорт до Німеччини: він уже формує 30% доходу компанії

Готово Фудмама
Експорт ‘Готово’ та ‘Фудмама’ наразі обмежений Німеччиною, компанія відточує модель поставок перед розширенням. Фото надане пресслужбою.

Компанія "Укрптахосервіс", яка працює під брендами "Готово"та "Фудмама", налагодила поставки готової продукції до Німеччини. Наразі експорт забезпечує близько 30% доходу підприємства. Про це Delo.ua повідомила власниця компанії Наталія Шмигельська.

"Ми до цього йшли майже п’ять років, і системно готували виробництво до вимог ЄС: проходили сертифікації, аудит, інспекції. І першою країною для експорту стала Німеччина. Це один із найвибагливіших ринків Європи. Свідомо пішли туди, бо якщо проходиш німецькі стандарти, далі значно простіше працювати на інших ринках", — розповіла Шмигельська.

Поставки продукції планувалося розпочати ще наприкінці 2024 року, проте їх довелося змістити у часі через низку серйозних викликів.

"У липні 2025 року наш основний виробничий майданчик у Кам’янському на Дніпропетровщині зазнав ракетного удару. Внаслідок обстрілу згоріла вся заморожена продукція, призначена як для експорту, так і для внутрішнього ринку. Збитки склали понад 600 тисяч євро", — зазначила власниця.

Вона додала, що компанія була змушена відновлювати виробництво, перебудовувати процеси та частково релокувати потужності, відповідно, у таких умовах забезпечити стабільний експорт було неможливо.

ерша повноцінна експортна машина вирушила до Німеччини лише наприкінці 2025 року. Продукція з’явилася на полиці, її протестував споживач, і ми одразу отримали повторне замовлення. Друга машина відправилася на початку 2026 року",  повідомила Шмигельська.

Німеччина залишається єдиним експортним ринком "Укрптахосервісу"

Наразі компанія експортує продукцію поки що тільки до Німеччини. Власниця наголошує, що для підприємства важливо якісно відточити модель поставок і закріпитися хоча б на одному ринку, перш ніж розширювати експорт на інші країни.

Наразі експорт, за словами Шмигельської, формує близько 30% доходу компанії. Підприємство співпрацює з кількома клієнтами, кожен із яких забезпечує 15–20% обсягу продажів. 

“Досвід роботи з великими гравцями в Україні показав: не можна вкладати всі ресурси в одного партнера, навіть якщо він забезпечує значний обсяг. Тому паралельно компанія шукає нових клієнтів як за кордоном, так і на внутрішньому ринку”, - зазначила вона.

Нагадаємо, компанія "Укрптахосервіс", що працює під брендами "Готово" та "Фудмама", після перегляду умов співпраці з мережею "Сільпо" втратила майже 60% замовлень. Обсяги виробництва скоротилися зі 120 до 50 тонн на місяць, а прибуток у 2024 році суттєво зменшився. 

Автор:
Олена Черкасець