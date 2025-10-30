Запланована подія 2

Читати українською

Графики вернулись. В Украине возобновили почасовые отключения света для населения

свет
В Украине возобновили почасовые отключения света / Depositphotos

В связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме Украины, вызванной последствиями массированной ракетно-дроновой атаки РФ, возобновляется применение мер ограничения потребления электроэнергии во всех регионах страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Детали и объемы ограничений

  • Ограничения будут применяться сегодня, 30 октября 2025, с 15:00 до 22:00 (по киевскому времени).
  • Вводятся графики почасовых отключений (ГПО) .
  • Одновременно будет применяться ограничение в объеме от 1 до 2 очередей .

Причина применения ограничений – это последствия утренней массированной атаки на "энергообъекты 30 октября", – говорится в сообщении.

Компания предупреждает граждан, что время и объем применения ограничений могут изменяться.

Кроме того, в "Укрэнерго" просят потреблять электроэнергию бережно сразу после того, как свет появляется по графику, чтобы помочь энергосистеме восстановиться.

Ситуация с электроснабжением в Украине утром 30 октября была напряженной из-за новой российской атаки, поэтому около 7:00 "Укрэнерго" объявило о введении аварийных отключений электроэнергии. в большинстве регионов Украины . Через два часа меры по ограничению потребления были распространены на все регионы. Они касались как населения, так и индустрии.

В 10:22 почасовые отключения были отменены, однако в отдельных регионах продолжали действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Напомним, отключения света на значительной территории Украины начались с середины октября после нескольких серий массированных атак, когда россияне запускали по критической инфраструктуре сотни дронов. Кроме масштаба российских атак, изменилась и их тактика: они сосредоточились на том, чтобы расколоть энергосистему страны на две части и обстреливали генерацию и системы передачи электроэнергии.

Автор:
Татьяна Бессараб