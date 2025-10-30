Запланована подія 2

Новини
Дата публікації

Графіки повернулися. В Україні поновили погодинні відключення світла для населення

світло
В Україні поновили погодинні відключення світла / Depositphotos

У зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі України, спричиненою наслідками масованої ракетно-дронової атаки РФ, поновлюється застосування заходів обмеження споживання електроенергії в усіх регіонах країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Деталі та обсяги обмежень

  • Обмеження будуть застосовуватись сьогодні, 30 жовтня 2025 року, з 15:00 до 22:00 (за київським часом).
  • Запроваджуються графіки погодинних відключень (ГПВ).
  • Одночасно застосовуватиметься обмеження в обсязі від 1 до 2 черг.

Причина застосування обмежень – це наслідки ранкової масованої атаки на "енергооб’єкти 30 жовтня", – йдеться в повідомленні.

Компанія попереджає громадян, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.

Крім того, в "Укренерго" просять споживати електроенергію ощадливо одразу після того, як світло з’являється за графіком, щоб допомогти енергосистемі відновитися.

Ситуація з електропостачанням в Україні зранку 30 жовтня була напруженою через нову російську атаку, тому близько 7:00 "Укренерго " оголосило про запровадження аварійних відключень електроенергії у більшості регіонів України. Через дві години заходи обмеження споживання було поширено на всі регіони. Вони стосувалися як населення, так і промисловості.

О 10:22 погодинні відключення було скасовано, однак в окремих регіонах продовжували діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Автор:
Тетяна Бесараб