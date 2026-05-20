Гранты до 8000 евро для микробизнеса в Украине: кто может получить поддержку

Женщины-предприниматели, ветераны и внутренне перемещенные лица смогут получить до 8000 евро грантовой поддержки на развитие или восстановление микробизнеса. Программа будет действовать для предпринимателей из семи областей, наиболее пострадавших от войны.

Речь идет о программе "Движение вперед: гранты и консультирование для микропредприятий", которая реализуется при финансовой поддержке правительства Германии. Подать заявки можно с 21 мая через портал Национального учреждения развития (НУР) "Навигатор финансовой поддержки".

Грантовую поддержку могут получить предприниматели из Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областей.

Организаторы ожидают, что, по меньшей мере, 60% участников программы будут составлять женщины-предприниматели. В приоритетные категории также входят ветераны и внутренне перемещенные лица.

Преимущество при отборе получат предприятия, которые:

понесли потери из-за боевых действий;

релоцировали производство;

работают на деоккупированных территориях;

создают рабочие места для ветеранов и людей с инвалидностью.

Приоритетными определили отдельные сектора экономики:

перерабатывающую отрасль, в том числе переработку агропродукции;

образование;

здравоохранение;

строительство;

сферу услуг;

гостинично-ресторанный бизнес;

торговлю.

Для участия в программе бизнес должен удовлетворять нескольким критериям. Годовой доход предприятия не должен превышать эквивалент 2 млн. евро, количество работников — не более 10 человек. Также компания не должна иметь налоговую задолженность, а предпринимательская деятельность должна осуществляться с 1 января 2025 года или ранее.

Грантовые средства можно использовать для приобретения или ремонта оборудования, закупки сырья, внедрения энергоэффективных решений, маркетинговых услуг, а также возобновления бизнеса после разрушений или релокации.

Помимо финансирования программа предусматривает консультационную поддержку. Часть участников получит индивидуальное сопровождение, а более 200 предпринимателей смогут пройти обучающие семинары по финансам, маркетингу, продажам и управлению бизнесом.

Общий бюджет программы составляет 400 тысяч евро. Для малого бизнеса в прифронтовых регионах это может стать дополнительным источником финансирования для возобновления работы и запуска новых проектов.

