Гранти до 8000 євро для мікробізнесу в Україні: хто може отримати підтримку
Жінки-підприємниці, ветерани та внутрішньо переміщені особи в Україні зможуть отримати до 8000 євро грантової підтримки на розвиток або відновлення мікробізнесу. Програма діятиме для підприємців із семи областей, які найбільше постраждали від війни.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".
Йдеться про програму "Рух вперед: гранти та консультування для мікропідприємств", яка реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини. Подати заявки можна з 21 травня через портал Національної установи розвитку (НУР) "Навігатор фінансової підтримки".
Грантову підтримку можуть отримати підприємці із таких Сумської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської областей.
Організатори очікують, що щонайменше 60% учасників програми становитимуть жінки-підприємниці. До пріоритетних категорій також входять ветерани та внутрішньо переміщені особи.
Перевагу під час відбору отримають підприємства, які:
- зазнали втрат через бойові дії;
- релокували виробництво;
- працюють на деокупованих територіях;
- створюють робочі місця для ветеранів та людей з інвалідністю.
Пріоритетними визначили також окремі сектори економіки:
- переробну галузь, зокрема переробку агропродукції;
- освіту;
- охорону здоров'я;
- будівництво;
- сферу послуг;
- готельно-ресторанний бізнес;
- торгівлю.
Для участі у програмі бізнес має відповідати кільком критеріям. Річний дохід підприємства не повинен перевищувати еквівалент 2 млн євро, кількість працівників — не більше 10 осіб. Також компанія не повинна мати податкової заборгованості, а підприємницька діяльність має здійснюватися з 1 січня 2025 року або раніше.
Грантові кошти можна використати для придбання або ремонту обладнання, закупівлі сировини, впровадження енергоефективних рішень, маркетингових послуг, а також відновлення бізнесу після руйнувань чи релокації.
Окрім фінансування, програма передбачає консультаційну підтримку. Частина учасників отримає індивідуальний супровід, а понад 200 підприємців зможуть пройти навчальні семінари з фінансів, маркетингу, продажів та управління бізнесом.
Загальний бюджет програми становить 400 тис. євро. Для малого бізнесу в прифронтових регіонах це може стати додатковим джерелом фінансування для відновлення роботи та запуску нових проєктів.
Додамо, в Україні стартував набір на програму менторської підтримки "Empowering Women in Agrifood GROW" (EWA GROW). Ініціатива спрямована на розвиток жіночого підприємництва в агропродовольчій сфері, включаючи стале сільське господарство, біотехнології, цифрові рішення та штучний інтелект.