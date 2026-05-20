Гранти до 8000 євро для мікробізнесу в Україні: хто може отримати підтримку

Жінки-підприємниці, ветерани та внутрішньо переміщені особи в Україні зможуть отримати до 8000 євро грантової підтримки на розвиток або відновлення мікробізнесу. Програма діятиме для підприємців із семи областей, які найбільше постраждали від війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Йдеться про програму "Рух вперед: гранти та консультування для мікропідприємств", яка реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини. Подати заявки можна з 21 травня через портал Національної установи розвитку (НУР) "Навігатор фінансової підтримки".

Грантову підтримку можуть отримати підприємці із таких Сумської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської областей.

Організатори очікують, що щонайменше 60% учасників програми становитимуть жінки-підприємниці. До пріоритетних категорій також входять ветерани та внутрішньо переміщені особи.

Перевагу під час відбору отримають підприємства, які:

зазнали втрат через бойові дії;

релокували виробництво;

працюють на деокупованих територіях;

створюють робочі місця для ветеранів та людей з інвалідністю.

Пріоритетними визначили також окремі сектори економіки:

переробну галузь, зокрема переробку агропродукції;

освіту;

охорону здоров'я;

будівництво;

сферу послуг;

готельно-ресторанний бізнес;

торгівлю.

Для участі у програмі бізнес має відповідати кільком критеріям. Річний дохід підприємства не повинен перевищувати еквівалент 2 млн євро, кількість працівників — не більше 10 осіб. Також компанія не повинна мати податкової заборгованості, а підприємницька діяльність має здійснюватися з 1 січня 2025 року або раніше.

Грантові кошти можна використати для придбання або ремонту обладнання, закупівлі сировини, впровадження енергоефективних рішень, маркетингових послуг, а також відновлення бізнесу після руйнувань чи релокації.

Окрім фінансування, програма передбачає консультаційну підтримку. Частина учасників отримає індивідуальний супровід, а понад 200 підприємців зможуть пройти навчальні семінари з фінансів, маркетингу, продажів та управління бізнесом.

Загальний бюджет програми становить 400 тис. євро. Для малого бізнесу в прифронтових регіонах це може стати додатковим джерелом фінансування для відновлення роботи та запуску нових проєктів.

Додамо, в Україні стартував набір на програму менторської підтримки "Empowering Women in Agrifood GROW" (EWA GROW). Ініціатива спрямована на розвиток жіночого підприємництва в агропродовольчій сфері, включаючи стале сільське господарство, біотехнології, цифрові рішення та штучний інтелект.