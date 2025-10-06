- Категория
Himera успешно выполнила первый государственный заказ для страны НАТО
Украинский оборонно-технологический стартап Himera успешно выполнил свой первый государственный заказ для Министерства обороны одной из европейских стран-членов НАТО, которая решила остаться анонимной.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Himera Radios.
Компания провела комплексные тренинги для местных военных и подразделений связи, а ее системы получили высокую оценку:
- низкую заметность в радиоэтере;
- устойчивость к РЭБ;
- простоту в использовании;
- длительное время работы батарей;
- адаптивность к современным боевым условиям.
"Эти результаты – подтверждение технологической конкурентоспособности HIMERA и доверия от партнеров", - говорится в сообщении.
Ранее Himera объявил о первой поставке своих систем связи для Военно-воздушных сил США.
Напомним, украинские разработчики создали радиостанцию Himera, которая работает под вражеским РЭБом еще в октябре 2023 года. Также право можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов.
Через пол года разработчик Himera вышел на международный рынок. получил поставщика в США.