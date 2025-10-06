Запланована подія 2

Himera успешно выполнила первый государственный заказ для страны НАТО

Himera выполнила первый заказ для страны НАТО
Himera выполнила первый заказ для страны НАТО/HimeraUkraine

Украинский оборонно-технологический стартап Himera успешно выполнил свой первый государственный заказ для Министерства обороны одной из европейских стран-членов НАТО, которая решила остаться анонимной.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Himera Radios.

Компания провела комплексные тренинги для местных военных и подразделений связи, а ее системы получили высокую оценку:

  • низкую заметность в радиоэтере;
  • устойчивость к РЭБ;
  • простоту в использовании;
  • длительное время работы батарей;
  • адаптивность к современным боевым условиям.

"Эти результаты – подтверждение технологической конкурентоспособности HIMERA и доверия от партнеров", - говорится в сообщении.

Ранее Himera объявил о первой поставке своих систем связи для Военно-воздушных сил США.

Напомним, украинские разработчики   создали радиостанцию Himera, которая работает под вражеским РЭБом еще в октябре 2023 года. Также право можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов.

Через пол года разработчик Himera вышел на международный рынок.   получил поставщика в США.

Автор:
Татьяна Гойденко