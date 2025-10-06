Himera успішно виконала перше державне замовлення для країни НАТО

Український оборонно-технологічний стартап Himera успішно виконала своє перше державне замовлення для Міністерства оборони однієї з європейських країн-членів НАТО, яка наразі вирішила залишитися анонімною.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Himera Radios.

Компанія провела комплексні тренінги для місцевих військових та підрозділів зв’язку, а її системи отримали високу оцінку за:

низьку помітність у радіоетері;

стійкість до РЕБ;

простоту у використанні;

тривалий час роботи батарей;

адаптивність до сучасних бойових умов.

"Ці результати — підтвердження технологічної конкурентоспроможності HIMERA та довіри від партнерів", - йдеться в повідомленні.

Раніше Himera оголосив про першу поставку своїх систем зв’язку для Військово-повітряних сил США.

Нагадаємо, українські розробники створили радіостанцію Himera, яка працює під ворожим РЕБом ще у жовтні 2023 року. Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів.

Через пів року розробник Himera вийшов на міжнародний ринок та отримав постачальника в США.