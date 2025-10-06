- Категорія
Himera успішно виконала перше державне замовлення для країни НАТО
Український оборонно-технологічний стартап Himera успішно виконала своє перше державне замовлення для Міністерства оборони однієї з європейських країн-членів НАТО, яка наразі вирішила залишитися анонімною.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Himera Radios.
Компанія провела комплексні тренінги для місцевих військових та підрозділів зв’язку, а її системи отримали високу оцінку за:
- низьку помітність у радіоетері;
- стійкість до РЕБ;
- простоту у використанні;
- тривалий час роботи батарей;
- адаптивність до сучасних бойових умов.
"Ці результати — підтвердження технологічної конкурентоспроможності HIMERA та довіри від партнерів", - йдеться в повідомленні.
Раніше Himera оголосив про першу поставку своїх систем зв’язку для Військово-повітряних сил США.
Нагадаємо, українські розробники створили радіостанцію Himera, яка працює під ворожим РЕБом ще у жовтні 2023 року. Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів.
Через пів року розробник Himera вийшов на міжнародний ринок та отримав постачальника в США.