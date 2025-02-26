Игорь Коломойский в судах снова пытается обжаловать национализацию ПриватБанка

26 февраля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрит жалобу Игоря Коломойского по делу против правительства, НБУ, Минфина и ПриватБанка об обжаловании национализации финучреждения.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отметим, что Игорь Коломойский оспаривает национализацию финучреждения, как в административных, так и в хозяйственных судах уже много лет.

В финучреждении напоминают, что рассмотрение хозяйственного дела завершилось еще 26 ноября 2024 года. Тогда Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим собственникам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD.

"Но, как стало известно вчера, по результатам рассмотрения такого хозяйственного дела, Игорь Коломойский обратился в Конституционный Суд Украины, чтобы признать неконституционными определенные нормы Закона Украины №590-ІХ, который, по его мнению, "антиколомойский"", — отмечают в ПриватБанке.

Там добавляют, что Коломойский утверждает, что эти нормы делают невозможным возврат права собственности, ограничивают судебную защиту и нарушают принцип равенства сторон в судебном процессе. Он просит признать их неконституционными, поскольку они, по его мнению, якобы противоречат ряду статей Конституции Украины.

В финучреждении отмечают, что Конституционный Суд Украины отказал эксвладельцу ПриватБанка в открытии производства. Но это решение не было принято единогласно коллегией судей, поэтому окончательно вопрос открытия производства будет решаться Вторым сенатом Конституционного Суда Украины.

Также вчера Кассационным административным судом в составе Верховного Суда было назначено рассмотрение административного дела уже на сегодня – 26 февраля.

В ПриватБанке напоминают, что это административное дело рассматривается судами с 2017 года.

В апреле 2019 года уже ликвидирован Окружной административный суд г. Киев принял решение в пользу Игоря Коломойского и признал национализацию незаконной, несмотря на прямой запрет на лишение государства права собственности на акции ПриватБанка.

После длительного апелляционного пересмотра дела в ноябре 2023 Шестой апелляционный административный суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и закрыл производство по делу, отменив незаконное судебное решение об удовлетворении иска Коломойского.

"Это дело чрезвычайно важно, поскольку эксвладелец банка до сих пор пытается обжаловать решения всех государственных органов, принимавших участие в национализации ПриватБанка. Однако, мы рассчитываем, что в этом деле решение в пользу государства будет оставлено в силе, ведь возвращение ПриватБанка бывшим собственникам прямо запрещен нормами действующего законодательства", — комментируют в ПриватБанке.

Напомним, что 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого эксвладельца банка — Геннадия Боголюбова.

Недавно Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и ПриватБанка по делу по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов, к ПриватБанку, Минфину и правительству, и отменил постановление об обеспечении иска, в ходе принудительного исполнения которой компании-нерезиденты пытались5.