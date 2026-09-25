Импорт металлопроката в Украину упал на 75% в августе из-за проблем с морскими поставками

В августе Украина импортировала всего 9 тыс. тонн длинного металлопроката — на 75% меньше, чем в июле, и на 69% меньше, чем в прошлом. Основной причиной стало ограничение судоходства: значительная часть продукции поступала по морю из Турции, однако суда прекратили заходить в порты Большой Одессы из-за российских атак.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на расчеты GMK Center.

К длинному металлопрокату относятся, в частности, арматура, катанка, углы и стальные профили, используемые в строительстве и промышленности.

Несмотря на августовский спад, за январь-август импорт такой продукции вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 261 тыс. тонн.

Больше всего Украина ввезла арматуры — 79,5 тыс. тонн, что на 64% больше, чем в прошлом. Основными поставщиками были Турция – 47 тыс. тонн, Китай – 20 тыс. тонн и Египет – 10 тыс. тонн.

Импорт стальных углов и профилей составил 79,3 тыс. тонн, увеличившись на 5%. Здесь также доминировала Турция с 53 тыс. тонн поставок, далее следовали Китай из 16 тыс. тонн и Польша с 6 тыс. тонн.

Быстрее всего рос импорт катанки — в четыре раза, до 72,7 тыс. тонн. Китай поставил 47 тыс. тонн, Алжир – 22 тыс. тонн.

Морская логистика изменила тенденцию в августе

По оценке GMK Center именно проблемы с морскими перевозками стали главной причиной резкого сокращения поставок в конце лета. Турция является одним из самых крупных поставщиков длинного проката в Украину, а значительная часть этих грузов доставлялась морем.

В денежном исчислении за восемь месяцев импорт длинного проката вырос на 31% — до $243 млн. В то же время в августе расходы сократились на 57% против июля и на 47% в годовом исчислении — до $15 млн.

Таким образом, рынок, с начала года быстро наращивавший импорт, в августе столкнулся с ограничениями физической доставки продукции через Черное море.

Напомним, проблемы с морской логистикой уже существенно ударили по металлургической отрасли: в августе Украина полностью остановила экспорт чугуна из-за блокирования черноморских портов.

Добавим, в тот же месяц украинские металлурги сократили производство стали на 57,3% в годовом исчислении — до 277 тыс. тонн.