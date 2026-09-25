Імпорт металопрокату в Україну впав на 75% у серпні через проблеми з морськими поставками

У серпні Україна імпортувала лише 9 тис. тонн довгого металопрокату — на 75% менше, ніж у липні, та на 69% менше, ніж торік. Основною причиною стало обмеження судноплавства: значна частина продукції надходила морем із Туреччини, однак судна припинили заходити до портів Великої Одеси через російські атаки.

Про це інформує Dilo з посиланням на розрахунки GMK Center.

До довгого металопрокату належать, зокрема, арматура, катанка, кутики та сталеві профілі, які використовуються у будівництві та промисловості.

Попри серпневий спад, за січень–серпень імпорт такої продукції зріс на 46% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до 261 тис. тонн.

Найбільше Україна ввезла арматури — 79,5 тис. тонн, що на 64% більше, ніж торік. Основними постачальниками були Туреччина — 47 тис. тонн, Китай — 20 тис. тонн та Єгипет — 10 тис. тонн.

Імпорт сталевих кутиків і профілів становив 79,3 тис. тонн, збільшившись на 5%. Тут також домінувала Туреччина з 53 тис. тонн поставок, далі йшли Китай із 16 тис. тонн та Польща з 6 тис. тонн.

Найшвидше зростав імпорт катанки — у чотири рази, до 72,7 тис. тонн. Китай поставив 47 тис. тонн, Алжир — 22 тис. тонн.

Морська логістика змінила тенденцію у серпні

За оцінкою GMK Center, саме проблеми з морськими перевезеннями стали головною причиною різкого скорочення поставок наприкінці літа. Туреччина є одним із найбільших постачальників довгого прокату в Україну, а значна частина цих вантажів доставлялася морем.

У грошовому вимірі за вісім місяців імпорт довгого прокату зріс на 31% — до $243 млн. Водночас у серпні витрати скоротилися на 57% проти липня та на 47% у річному вимірі — до $15 млн.

Таким чином, ринок, який від початку року швидко нарощував імпорт, у серпні зіткнувся з обмеженнями фізичної доставки продукції через Чорне море.

Нагадаємо, проблеми з морською логістикою вже суттєво вдарили по металургійній галузі: у серпні Україна повністю зупинила експорт чавуну через блокування чорноморських портів.

Додамо, того ж місяця українські металурги скоротили виробництво сталі на 57,3% у річному вимірі — до 277 тис. тонн.