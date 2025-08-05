Индийские акции упали на фоне угрозы пошлин от Трампа из-за нефтяных соглашений с Россией

Акции на индийском рынке упали во вторник, поскольку инвесторы обеспокоены возобновленной угрозой президента США Дональда Трампа ввести жесткие пошлины на индийские товары. Это связано с закупкой Индией российской нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

После того как Дональд Трамп пригрозил ввести более высокие пошлины на товары из Индии, в Нью-Дели назвали такой шаг "неоправданным" и пообещали защищать свои экономические интересы, что лишь усложнило отношения между двумя странами.

По данным Reuters, 12 из 16 основных секторов показали снижение.

Reliance Industries, которая является крупнейшей компанией Индии по рыночной стоимости и получает наибольшую часть своих доходов от сегмента нефти и химических веществ, упала на 1,4% за день.

Индекс Nifty 50 упал на 0,3%, а индекс BSE Sensex потерял 0,38%. Государственные нефтеперерабатывающие заводы также продемонстрировали падение за день. Также снизились акции связанных с США компаний в фармсекторе и секторе информационных технологий.

Падение было вызвано опасениями относительно негативного влияния на прибыльность нефтеперерабатывающих заводов компании из-за потенциального изменения источников поставок сырой нефти из России. Акции государственных нефтеперерабатывающих заводов также снизились за день.

Между тем инвесторы ожидают решения Резервного банка Индии относительно монетарной политики, которое будет обнародовано в среду. Ожидается, что банк оставит ключевую ставку на 5,50%. Однако после того, как США ввели 25-процентные пошлины на товары из Индии, усилились призывы к понижению ставки.

Напомним, 4 августа Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на импорт товаров из Индии, отметив, что Индия поддерживает войну России против Украины.

Индия в ответ заявила, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечает, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ.