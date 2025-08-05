Індійські акції впали на тлі загрози мит від Трампа через нафтові угоди з Росією

Акції на індійському ринку впали у вівторок, оскільки інвестори занепокоєні поновленою загрозою президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі мита на індійські товари. Це пов'язано із закупівлею Індією російської нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Після того як Дональд Трамп пригрозив ввести вищі мита на товари з Індії, у Нью-Делі назвали такий крок "невиправданим" і пообіцяли захищати свої економічні інтереси, що лише ускладнило відносини між двома країнами.

За даними Reuters, дванадцять із шістнадцяти основних секторів показали зниження. Найбільше падіння спостерігалося серед акцій компаній з малою капіталізацією та середньою капіталізацією — їхні індекси впали на 0,2% та 0,4% відповідно.

Reliance Industries яка є найбільшою компанією Індії за ринковою вартістю і отримує найбільшу частину своїх доходів від сегмента нафти та хімічних речовин, впала на 1,4% за день.

Індекс Nifty 50 впав на 0,3%, а індекс BSE Sensex втратив 0,38%. Державні нафтопереробні заводи також продемонстрували падіння за день. Також знизилися акції пов'язаних із США компаній у фармсекторі та секторі інформаційних технологій.

Падіння було викликане побоюваннями щодо негативного впливу на прибутковість нафтопереробних заводів компанії через потенційну зміну джерел постачання сирої нафти з Росії. Акції державних нафтопереробних заводів також знизилися протягом дня.

Тим часом інвестори чекають на рішення Резервного банку Індії щодо монетарної політики, яке буде оприлюднено в середу. Очікується, що банк залишить ключову ставку на рівні 5,50%. Однак після того, як США ввели 25-відсоткові мита на товари з Індії, посилилися заклики до зниження ставки.

Нагадаємо, 4 серпня Трамп заявив, що суттєво підвищить мита на імпорт товарів з Індії, зазначивши, що Індія підтримує війну Росії проти України. Він пояснив свою позицію тим, що Індія купує великі обсяги російської нафти, а потім перепродує її на відкритому ринку з великим прибутком.

Індія у відповідь заявила, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.