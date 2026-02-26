Индийские нефтеперерабатывающие заводы ограничили закупки российской нефти до минимума

Индийские нефтеперерабатывающие заводы свели закупки российской нефти к минимальным показателям.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

Причиной такого шага стало резонансное решение Верховного суда США, поставившее под угрозу масштабное торговое соглашение между Вашингтоном и Нью-Дели.

По данным агентства, в настоящее время перерабатывающие компании воздерживаются от новых контрактов, ожидая официальных разъяснений от индийского правительства о дальнейшей стратегии сотрудничества с РФ.

Политические торги

Ранее президент Дональд Трамп предложил Индии существенное снижение пошлин на товары в обмен на полное прекращение импорта российской нефти.

Однако Верховный суд США упразднил использование чрезвычайных полномочий президента для введения тарифов, что фактически сорвало ранее согласованные договоренности.

Теперь индийские власти и нефтяные гиганты пытаются понять, остается ли действующим предложение о снижении пошлин с 50% до 18% и следует ли продолжать игнорировать дешевые российские ресурсы.

Падение импорта и накопление запасов в море

По данным аналитических компаний, текущий объем импорта российского сырья в Индию упал до 1,2 миллиона баррелей в день, что является самым низким результатом с конца 2022 года.

Прогнозы на март и апрель еще более пессимистичны для Кремля. Из-за отказа Нью-Дели принимать грузы миллионы баррелей нефти марки Urals сейчас хранятся в танкерах в открытом море или перенаправляются к берегам Китая и Сингапура.

Это заставляет Россию предлагать беспрецедентные скидки, уже достигшие 20 долларов за баррель по сравнению с эталонной маркой Brent.

Поиск альтернатив

Ведущие индийские корпорации, такие как Indian Oil и Bharat Petroleum уже начали активно искать замену российским баррелям. Они переориентируются на закупки Ближнего Востока и объявляют тендеры на поставки в апреле и мае.

Однако такое смещение несет новые угрозы для Индии как третьего по величине импортера нефти в мире.

Ужесточение военного присутствия США в регионе и потенциальный конфликт с Ираном делают ближневосточные маршруты поставки нестабильными, что может привести к очередному скачку цен на внутреннем рынке, пишет Bloomberg.

Напомним, в начале января президент США Дональд Трамп заявил, что может повысить тарифы для Индии, если Нью-Дели не потребует Вашингтона сократить закупки российской нефти.

2 февраля Трамп объявил о торговое соглашение с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, включающей прекращение закупки индийской нефти в России. Соглашение с Индией предусматривает снижение тарифов США на индийские товары с 50 до 18% в обмен на снижение торговых барьеров и прекращение закупок российской нефти. В то же время Индия будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы.