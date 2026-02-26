Індійські нафтопереробні заводи обмежили закупівлі російської нафти до мінімуму

Індійські нафтопереробні заводи звели закупівлі російської нафти до мінімальних показників. Причиною такого кроку стало резонансне рішення Верховного суду США, яке поставило під загрозу масштабну торговельну угоду між Вашингтоном та Нью-Делі.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

За даними агентства, наразі переробні компанії утримуються від нових контрактів, очікуючи офіційних роз’яснень від індійського уряду щодо подальшої стратегії співпраці з РФ.

Політичні торги

Раніше президент Дональд Трамп запропонував Індії суттєве зниження мит на товари в обмін на повне припинення імпорту російської нафти.

Проте Верховний суд США скасував використання надзвичайних повноважень президента для запровадження тарифів, що фактично зірвало раніше погоджені домовленості.

Тепер індійська влада та нафтові гіганти намагаються зрозуміти, чи залишається чинною пропозиція про зниження мит з 50% до 18% і чи варто продовжувати ігнорувати дешеві російські ресурси.

Падіння імпорту та накопичення запасів у морі

За даними аналітичних компаній, поточний обсяг імпорту російської сировини до Індії впав до 1,2 мільйона барелів на день, що є найнижчим результатом з кінця 2022 року.

Прогнози на березень та квітень є ще песимістичнішими для Кремля. Через відмову Нью-Делі приймати вантажі мільйони барелів нафти марки Urals зараз зберігаються у танкерах у відкритому морі або переспрямовуються до берегів Китаю та Сінгапуру.

Це змушує Росію пропонувати безпрецедентні знижки, які вже досягли 20 доларів за барель порівняно з еталонною маркою Brent.

Пошук альтернатив

Провідні індійські корпорації, такі як Indian Oil та Bharat Petroleum, уже почали активно шукати заміну російським барелям. Вони переорієнтовуються на закупівлі з Близького Сходу та оголошують тендери на поставки у квітні й травні.

Проте такий зсув несе нові загрози для Індії як третього за величиною імпортера нафти у світі.

Посилення військової присутності США в регіоні та потенційний конфлікт із Іраном роблять близькосхідні маршрути постачання нестабільними, що може призвести до чергового стрибка цін на внутрішньому ринку, пише Bloomberg.

Нагадаємо, на початку січня президент США Дональд Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.

2 лютого Трамп оголосив про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка включає припинення закупівлі індійської нафти у Росії. Угода з Індією передбачає зниження тарифів США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на зниження торговельних бар'єрів та припинення закупівель російської нафти. Натомість Індія купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуели.