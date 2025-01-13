Индия не будет принимать попавшие под санкции нефтяные танкеры РФ

Индия планирует запретить разгрузку танкеров, попавших под санкции США за перевозку грузов для России. Это решение является очередным примером влияния мер Вашингтона на мировой рынок нефти.

Об этом пишет Вloomberg.

Согласно информации, попавшим под санкции танкерам не позволят разгружаться в индийских портах. Исключение сделают только для судов, зафрахтованных до 10 января при условии, что они разгрузятся до 12 марта.

Индийское высокопоставленное должностное лицо прокомментировало потенциальное влияние новых санкций, отметив, что их эффект станет ощутимым через два месяца, когда закончится переходный период.

При этом он подчеркнул, что поставки нефти не являются критической проблемой. Страны ОПЕК имеют около 3 миллионов баррелей в сутки резервных мощностей, что позволяет компенсировать потери, а также готовы быстро увеличить объемы экспорта США, Канада, Бразилия и Гайана.

Рост цен на нефть

Однако подлинным вызовом может стать рост цен на нефть. Пока баррель стоит более 80 долларов, но эксперты ожидают, что этот скачок будет временным и не будет иметь долгосрочного влияния на рынок.

Сообщается, что индийские нефтепереработчики уже начали переговоры с поставщиками нефти с Ближнего Востока с тем, чтобы обеспечить стабильность поставок. В зависимости от ситуации на рынке страна может рассмотреть и другие альтернативные источники поставок.

Дополнительно, правительство Индии анализирует, какие последствия могут иметь санкции для их доли в российском нефтяном проекте "Восток". Этот вопрос находится в фокусе, ведь ограничения могут повлиять на экономическую выгоду Индии от этого сотрудничества.

Также отмечается, что индийские банки потребуют сертификаты происхождения нефти, чтобы гарантировать, что она не происходит от поставщиков, попавших под санкции. Таким образом, страна стремится избежать нарушения международных ограничений.

Добавим, что сегодня из-за санкционных ограничений США три танкера с почти 2 миллионами баррелей российского нефти сорта ESPO застряли у побережья провинции Шаньдун в Китае.