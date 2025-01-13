Індія не прийматиме нафтові танкери РФ, які потрапили під санкції США

Індія планує заборонити розвантаження танкерів, які потрапили під санкції США за перевезення вантажів для Росії. Це рішення є черговим прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий ринок нафти.

Про це пише Вloomberg.

Згідно з інформацією, танкерам, що потрапили під санкції, не дозволять розвантажуватися в індійських портах. Виняток зроблять лише для суден, які були зафрахтовані до 10 січня за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.

Індійський високопосадовець прокоментував потенційний вплив нових санкцій, зазначивши, що їх ефект стане відчутним через два місяці, коли закінчиться перехідний період.

При цьому він підкреслив, що постачання нафти не є критичною проблемою. Країни ОПЕК мають близько 3 мільйонів барелів на добу резервних потужностей, що дозволяє їм компенсувати втрати, а також готові швидко збільшити обсяги експорту США, Канада, Бразилія та Гайана.

Зростання цін на нафту

Однак справжнім викликом може стати зростання цін на нафту. Наразі барель коштує понад 80 доларів, але експерти очікують, що цей стрибок буде тимчасовим і не матиме довгострокового впливу на ринок.

Повідомляється, що індійські нафтопереробники вже почали переговори з постачальниками нафти з Близького Сходу, аби забезпечити стабільність постачань. Залежно від ситуації на ринку, країна може розглянути й інші альтернативні джерела постачання.

Додатково уряд Індії аналізує, які наслідки можуть мати санкції для їхньої частки в російському нафтовому проєкті "Восток". Це питання перебуває у фокусі, адже обмеження можуть вплинути на економічну вигоду Індії від цієї співпраці.

Також зазначається, що індійські банки вимагатимуть сертифікати походження нафти, аби гарантувати, що вона не походить від постачальників, які потрапили під санкції. Таким чином, країна прагне уникнути порушення міжнародних обмежень.

Додамо, що сьогодні через санкційні обмеження США три танкери з майже 2 мільйонами барелів російської нафти сорту ESPO застрягли біля узбережжя провінції Шаньдун у Китаї.