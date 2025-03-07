Инвестиции в украинские глемпинги начали превышать $100 тысяч

Глемпинг за последний год стал весомым трендом отдыха – и в мире, и в Украине.

В прошлом году рынок глемпингов в Украине активно развивался: количество объектов значительно выросло, а инвестиции в сегмент украинских превысили $100 тысяч для отдельных проектов.

Гламурные кемпинги в Украине начали развиваться только пять лет назад, когда было сертифицировано производство легких конструкций. По состоянию на начало 2021 года в Украине было около 35 глемпингов, однако в результате начала полномасштабной войны в 2022 году рынок понес значительные потери. Многие глемпинги были разрушены или перемещены, отмечается в исследовании компаний Ribas Invest, Ribas Hotels Group и Pro-Consulting.

В 2023 году на украинском рынке появилось 23 новых глемпинга, что подтверждает адаптацию бизнеса к новым условиям и стимулирует развитие внутреннего туризма. По данным исследования, по состоянию на начало 2024 года в Украине работало около 60 глемпингов.

Динамика роста рынка глемпингов в Украине: Инфографика: Ribas Invest, Ribas Hotels Group та Pro-Consulting

В то же время, по данным компании Glamping UA, в 2025 году количество глемп-городков может превысить сотню. Как заявил в комментарии Delo.ua CCO & co-founder компании Glamping UA Андрей Родкин, вопреки сложным вызовам, с которыми столкнулась сфера гостеприимства в Украине, с начала полномасштабного вторжения рынок глемпинга демонстрирует годовой прирост в 20%. В общей сложности количество городков для отдыха на природе возросло почти в 2,5 раза за время войны – с 40 до 93.

"По моим прогнозам, в 2025 году количество глемпингов может возрасти еще на 20", — подчеркнул Родкин.

По его словам, учитывая глобальные тенденции развития экотуризма и мобильных решений, глемпинг имеет большой потенциал стать важной частью туристической инфраструктуры Украины. Это будет способствовать развитию внутреннего туризма, привлечению иностранных гостей и, безусловно, экономическому обновлению страны.

Рост популярности глемпингов является частью глобальной тенденции, где рынок глемпингов в мире в 2023 году был оценен в $3,4 млрд., и ожидается, что к 2033 году он вырастет до $10,1 млрд. при среднегодовом темпе роста 11,5%. Основными рынками для глемпингов являются США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Япония, Австралия, Мексика и ОАЭ.

Согласно прогнозам компании Grand View Research, мировой рынок глемпингов в 2025 году вырастет на 12,5%, достигнув объема $4,8 млрд. Туристы со всего мира все чаще ищут варианты отдыха, минимизирующие влияние на окружающую среду, что стимулирует развитие новых гостиничных форматов. Одним из таких является глемпинг (англ. glamour camping), сочетающий в себе элементы комфорта и экологичности.

Глемпинги как часть экотуризма оказывают положительное влияние на туристический сбор в регионах. Особую популярность такие проекты приобретают в живописных местах, вблизи воды, что позволяет увеличить средний чек на 20-30%. Глемпинги в Украине расположены в разных регионах, в частности, в Ивано-Франковской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях. Стоимость отдыха в таких комплексах варьируется от 2500 до 4500 грн в сутки.

В январе Delo.ua сообщало о том, что война повлекла за собой развитие глемпинга в Украине: количество городков стремительно растет.

Больше о развитии этого вида экотуризма читайте в статье Delo.ua "Что такое глемпинг и как на этом можно заработать".