Інвестиції в українські глемпінги почали перевищувати $100 тисяч

Глемпінг за останній рік став вагомим трендом відпочинку - і в світі, і в Україні.

Торік ринок глемпінгів в Україні активно розвивався: кількість об’єктів значно зросла, а інвестиції в сегмент українських перевищили $100 тисяч для окремих проєктів.

Гламурні кемпінги в Україні почали розвиватися лише 5 років тому, коли було сертифіковано виробництво легких конструкцій. Станом на початок 2021 рік в Україні було близько лише 35 глемпінгів, однак внаслідок початку повномасштабної війни у 2022 році ринок зазнав значних втрат. Багато глемпінгів було зруйновано або переміщено, зазначається у дослідженні компаній Ribas Invest, Ribas Hotels Group та Pro-Consulting.

У 2023 році на українському ринку з'явилося 23 нових глемпінги, що підтверджує адаптацію бізнесу до нових умов та стимулює розвиток внутрішнього туризму. За даними дослідження, станом на початок 2024 року в Україні працювало близько 60 глемпінгів.

Динаміка зростання ринку глемпінгів в Україні: Інфографіка: Ribas Invest, Ribas Hotels Group та Pro-Consulting

Водночас за даними компанії Glamping UA, у 2025 році кількість глемп-містечок може перевищити сотню. Як заявив у коментарі Delo.ua CCO & co-founder компанії Glamping UA Андрій Родкін, попри складні виклики, з якими стикнулась сфера гостинності в Україні, з початку повномасштабного вторгнення ринок глемпінгу демонструє річний приріст у 20%. Загалом кількість містечок для відпочинку на природі зросла майже в 2,5 рази за час війни - з 40 до 93.

"За моїми прогнозами, у 2025 році кількість глемпінгів може зрости ще на 20 містечок", - наголосив Родкін.

За його словами, враховуючи глобальні тенденції до розвитку екотуризму та мобільних рішень, глемпінг має великий потенціал стати важливою частиною туристичної інфраструктури України. Це сприятиме розвитку внутрішнього туризму, залученню іноземних гостей і, безумовно, економічному відновленню країни.

Збільшення інвестицій в глемпінги - світовий тренд. Ілюстрація: Ribas Invest, Ribas Hotels Group та Pro-Consulting

Зростання популярності глемпінгів є частиною глобальної тенденції, де ринок глемпінгів у світі у 2023 році був оцінений в $3,4 млрд, і очікується, що до 2033 року він зросте до $10,1 млрд при середньорічному темпі зростання 11,5%. Основними ринками для глемпінгів є США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай, Японія, Австралія, Мексика та ОАЕ.

Згідно з прогнозами компанії Grand View Research, світовий ринок глемпінгів у 2025 році зросте на 12,5%, досягнувши обсягу $4,8 млрд. Туристи з усього світу все частіше шукають варіанти відпочинку, які мінімізують вплив на довкілля, що стимулює розвиток нових готельних форматів. Одним із таких є глемпінг (англ. ‘glamour camping’), що поєднує в собі елементи комфорту та екологічності.

Глемпінги як частина екотуризму позитивно впливають на туристичний збір у регіонах. Особливу популярність такі проєкти набирають у мальовничих місцях, поблизу води, що дозволяє збільшити середній чек на 20-30%. Глемпінги в Україні розташовані в різних регіонах, зокрема в Івано-Франківській, Одеській, Львівській та Закарпатській областях. Вартість відпочинку в таких комплексах варіюється від 2500 до 4500 грн за добу.

У січні Delo.ua повідомляло про те, що війна спричинила розвиток глемпінгу в Україні: кількість містечок стрімко зростає.

Більше про розвиток цього виду екотуризму читайте в статті Delo.ua "Що таке глемпінг і як на цьому можна заробити".