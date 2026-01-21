Из-за атаки РФ обесточены потребители в четырех областях: где нет света

В результате ночных атак врага на утро 21 января обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской области.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах.

Ситуация остается сложной

Некрасов подчеркнул, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В настоящее время идет ликвидация последствий постоянных атак России на объекты энергетической инфраструктуры, а ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго работают непрерывно.

Замминистра отметил, что в Киеве и Киевской области ситуация остается сложной из-за дополнительной нагрузки, вызванной морозами, поэтому графики почасовых отключений временно не действуют. К восстановлению света и тепла привлечены аварийные бригады из других областей и "Укрзализныци". Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения

"В столице возобновлено водоснабжение. Продолжается пересмотр работы объектов критической инфраструктуры с целью высвобождения дополнительных объемов электроэнергии для бытовых потребителей. Киев получил 55 дополнительных генераторов из резервного хаба Минэнерго, ожидается поступление помощи от партнеров", - рассказал Некрасов.

Он добавил, что также сетевые ограничения сохраняются в Одесской области.

В других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности промышленности. В ряде регионов вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов.

Напомним, из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.