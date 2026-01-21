Через атаку РФ знеструмлені споживачі у чотирьох областях: де немає світла

Внаслідок нічних атак ворога на ранок 21 січня знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.

Ситуація залишається складною

Некрасов наголосив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Наразі триває ліквідація наслідків постійних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури, а ремонтні бригади енергетиків та теплокомуненерго працюють безперервно.

Заступник міністра зауважив, що у Києві та Київській області ситуація залишається складною через додаткове навантаження, спричинене морозами, тому графіки погодинних відключень тимчасово не діють. До відновлення світла та тепла залучені аварійні бригади з інших областей та "Укрзалізниці". Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження

"У столиці відновлено водопостачання. Триває перегляд роботи об’єктів критичної інфраструктури з метою вивільнення додаткових обсягів електроенергії для побутових споживачів. Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міненерго, очікується надходження допомоги від партнерів", - розповів Некрасов.

Він додав, що також мережеві обмеження зберігаються на Одещині.

В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів.

Нагадаємо, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.