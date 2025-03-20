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Известный инвестбанкир рассказал, с какой минимальной суммы следует начинать инвестировать и что важнее денег

Григорий Овчаренко, ICU
Григорий Овчаренко, управляющий активами группы ICU в Украине. Фото: прессслужба ICU

Для начинающих инвесторов важнее объема инвестиций и размера потенциальной прибыли — положительный опыт инвестирования.

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Об этом в интервью для Delo.ua рассказал управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

"Главное перед началом инвестированиянужно определиться с приемлемым для себя размером рисков инвестирования. На мой взгляд, следует минимизировать риски, чтобы возможный негативный опыт инвестирования не отбил желание инвестировать вообще",убежден собеседник издания.

С какой суммы начинать инвестировать

По словам Григория Овчаренко, в настоящее время в Украине никаких ограничений по минимальным суммам инвестиций нет. Можно вообще инвестировать без денег, за счет заемных средств.

"Сейчас уже можно инвестировать от одной гривны. Диджитализация создала возможности максимально упрощенной покупки любого финансового инструмента",аргументирует финансист.

Он напоминает, что раньше минимальная сумма инвестиций определялась экономической целесообразностьюнужно было куда-то поехать, чтобы купить ценные бумаги, потратить драгоценное время и деньги, оплатить открытие счетаэто все создавало обязательные расходы, которые нужно было учитывать при рассчете потенциального дохода от инвестиций. Сейчас же всех этих расходов нет. За несколько секунд можно дистанционно купить любой инструмент.

К примеру, государственные гривневые облигации можно приобрести за 1 тысячу гривен. Для валютных облигаций "стоимость входа" вышеот тысячи долларов или евро. Для недвижимости — это более значительная сумма. Но развитие технологий позволяет инвесторам вкладывать любую сумму.

Инвестбанкир также рассказал, в какие активы можно вкладываться во время войны с минимальным риском.

А еще он назвал книги, которые следует прочесть каждому инвестору.

О том, что самое главное в инвестировании, вы можете прочитать в полной версии интервью с Григорием Овчаренко.

Автор:
Руслан Кисляк