Качка: Коррупционный скандал в энергетике не повлиял на обсуждение "репарационного кредита" в ЕС

Коррупционный скандал в украинском энергетическом секторе не сказался на переговорах по "репарационному кредиту" в Европейском Союзе, рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

Он заверил, что резонансные расследования в Украине не стали препятствием в диалоге с ЕС по финансовой поддержке.

"Нет, реакция правительства на этот скандал абсолютно нормально воспринята европейскими коллегами. Очевидно, что независимость, скорость и качество расследования являются определяющими", - подчеркнул Качка.

Вице-премьер также подчеркнул, что антикоррупционная система в Украине работает, а шаги правительства по решению проблем взвешены. По его словам, решение о представлении на увольнение министров, причастных к коррупционным эпизодам, демонстрирует принципиальную позицию по нетерпимости к коррупции.

Утко добавил, что все изменения в корпоративном управлении происходят в постоянной координации с международными партнерами, поэтому их реакция "достаточно положительна", хотя сам скандал, по его словам, "не является чем-то приятным".

Ранее сообщалось, что 18 ноября украинское правительство проинформировало послов стран ЕС о новых шагах по усилению антикоррупционной политики в энергетике и очертило бюджетные нужды на 2026 год. Также Кабмин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательных советов НАК "Нафтогаз Украины" и НАЭК "Энергоатом".

На прошлой неделе министры финансов ЕС в Брюсселе обсуждали возможные механизмы предоставления Украине 130–140 млрд евро финансовой поддержки путем кредитования или использования замороженных российских активов.

В то же время расположенный в Брюсселе финансовый депозитарий Euroclear будет судиться с Европейской комиссией, если и решит принудительно изъять в пользу Украины размещенные в учреждении активы центрального банка России общим объемом 180 млрд евро.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение "репарационного кредита" от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Отметим, глава европейской дипломатии Кая Каллас отреагировала на коррупционный скандал в сфере энергетики Украины, к которому причастен совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, назвав его чрезвычайно "досадным".