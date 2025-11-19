Качка: Корупційний скандал в енергетиці не вплинув на обговорення "репараційного кредиту" в ЄС

Корупційний скандал в українському енергетичному секторі не позначився на переговорах щодо "репараційного кредиту" в Європейському Союзі, розповів віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Він запевнив, що резонансні розслідування в Україні не стали перешкодою у діалозі з ЄС щодо фінансової підтримки.

"Ні, реакція уряду на цей скандал абсолютно нормально сприйнята європейськими колегами. Очевидно, що незалежність, швидкість і якість розслідування є визначальними", – наголосив Качка.

Віцепрем’єр також підкреслив, що антикорупційна система в Україні працює, а кроки уряду щодо вирішення проблем є виваженими. За його словами, рішення про подання на звільнення міністрів, причетних до корупційних епізодів, демонструє принципову позицію щодо нетерпимості до корупції.

Качка додав, що всі зміни в корпоративному управлінні відбуваються у постійній координації з міжнародними партнерами, тому їхня реакція "достатньо позитивна", хоча сам скандал, за його словами, "не є чимось приємним".

Раніше повідомлялося, що 18 листопада український уряд проінформував послів країн ЄС про нові кроки з посилення антикорупційної політики в енергетиці та окреслив бюджетні потреби на 2026 рік. Також Кабмін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядових рад НАК "Нафтогаз України" та НАЕК "Енергоатом".

Минулого тижня міністри фінансів ЄС у Брюсселі обговорювали можливі механізми надання Україні 130–140 млрд євро фінансової підтримки — шляхом кредитування або використання заморожених російських активів.

Водночас розташований у Брюсселі фінансовий депозитарій Euroclear буде позиватися до Європейської комісії, якщо та вирішить примусово вилучити на користь України розміщені в установі активи центрального банку Росії загальним обсягом 180 млрд євро.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Зауважимо, глава європейської дипломатії Кая Каллас відреагувала на корупційний скандал в сфері енергетики України, до якого причетний співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч, назвавши його надзвичайно “прикрим”.