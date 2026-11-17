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Как курсируют поезда метро в Киеве на "зеленой" линии после возобновления движения
В Киеве возобновили движение поездов на "зеленой" (Сырецко-Печерской) линии метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
В Киеве возобновили движение поездов на "зеленой" ветке метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".
Поезда курсируют на двух отдельных участках линии:
- "Сырец" - "Выдубичи";
- "Осокорки" – "Красный хутор".
Интервал движения на левобережном участке составляет 10 минут, на правобережном – 8 минут.
В случае объявления воздушной тревоги, все подземные станции столичного метрополитена продолжают работать в режиме укрытий.
Соединение между левым и правым берегом Киева
Напомним, 17 ноября в Киеве перекрыли движение по Северному и Южному мостам в результате российских ударов. Общественный транспорт, маршруты которого пролегали через переправы, курсирует с изменениями.
Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена в результате ночных российских обстрелов временно приостановлено движение поездов по зеленой линии метро на участке между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".
В то же время поезда городской кольцевой электрички Kyiv City Express продолжают курсировать полным кольцом, сохраняя транспортное сообщение между левым и правым берегом столицы, несмотря на вражеские обстрелы и ограничение движения по мостам.