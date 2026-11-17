В Киеве возобновили движение поездов на "зеленой" (Сырецко-Печерской) линии метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В Киеве возобновили движение поездов на "зеленой" ветке метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Поезда курсируют на двух отдельных участках линии:

"Сырец" - "Выдубичи";

"Осокорки" – "Красный хутор".

Интервал движения на левобережном участке составляет 10 минут, на правобережном – 8 минут.

В случае объявления воздушной тревоги, все подземные станции столичного метрополитена продолжают работать в режиме укрытий.

Соединение между левым и правым берегом Киева

Напомним, 17 ноября в Киеве перекрыли движение по Северному и Южному мостам в результате российских ударов. Общественный транспорт, маршруты которого пролегали через переправы, курсирует с изменениями.

Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена в результате ночных российских обстрелов временно приостановлено движение поездов по зеленой линии метро на участке между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

В то же время поезда городской кольцевой электрички Kyiv City Express продолжают курсировать полным кольцом, сохраняя транспортное сообщение между левым и правым берегом столицы, несмотря на вражеские обстрелы и ограничение движения по мостам.