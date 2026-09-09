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Как сделать безбарьерность системной: решение и опыт участников форума в Киеве

Форум "Моя безбарьерность. Изученные уроки" проводится в третий раз
Форум "Моя безбарьерность. Изученные уроки" проводится в третий раз. Фото предоставлено организаторами

Доступность финансовых и государственных услуг, адаптация инфраструктуры, безбарьерное общение и привлечение ветеранов должны переходить от отдельных практик к системным решениям на уровне государства, общин и бизнеса.

Как пишет Dilo, эти вопросы обсудили во время третьего ежегодного форума "Моя безбарьерность. Изученные уроки", организованного Ощадбанком при поддержке Visa в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской "Без барьеров ". Мероприятие собрало около 400 представителей государства, бизнеса, общин, ветеранского сообщества и общественного сектора.

Во время форума участники говорили о доступности услуг и инфраструктуры, финансовой инклюзии, безбарьерной коммуникации и практиках, требующих масштабирования.

Фото 2 — Как сделать безбарьерность системной: решение и опыт участников форума в Киеве
Доступность среды и услуг остается одним из направлений развития безбарьерности в Украине. Фото предоставлено организаторами

Одной из тем стала роль речи и корректной коммуникации в формировании безбарьерной среды. Принцип безбарьерности предполагает, что в центре внимания должен находиться человек, отметила Елена Зеленская в обращении к участникам.

"Кто-то скажет: что изменится от того, будем ли мы говорить "инвалид", или "человек с инвалидностью"? Отвечу: кое-что важное – человек наконец-то займет первое место. И в нашей речи, и в наших действиях. Это касается не только детей в школе. На любом уровне – в государстве, в общине, в компании – именно язык показывает, кого мы ставим на первое место", – отметила она.

Фото 3 — Как сделать безбарьерность системной: решение и опыт участников форума в Киеве
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото предоставлено организаторами

Финансовая инклюзия и доступность услуг

Национальный банк работает над Стратегией развития финансовой инклюзии Украины, которая должна объединить наработанные решения в долгосрочную политику с определенными целями, показателями, ответственностью и регулярным мониторингом. Об этом во время форума рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, одной из задач является переход от отдельных практик к общим правилам финансового сектора.

"Лучшие практики должны становиться стандартами, стандарты – частью правил. Так мы строим финансовую систему, доступность которой для каждого не будет зависеть от обстоятельств", – подчеркнул Пышный.

Фото 4 — Как сделать безбарьерность системной: решение и опыт участников форума в Киеве
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото предоставлено организаторами

Отдельной темой стала безбарьерная коммуникация. Она должна помогать взаимодействовать с людьми всех возрастов, состояния здоровья и жизненных обстоятельств без страха допустить ошибку или оскорбить собеседника, отметила советница-уполномоченная президента Украины по безбарьерности Татьяна Ломакина.

"Обучение безбарьерной речи помогает чувствовать себя увереннее в общении, лучше понимать друг друга и создавать профессиональные и личные отношения, в которых отличия не становятся причиной для дистанции", – сказала она.

Вопросы практического внедрения безбарьерности также обсудили представители центральной власти. К дискуссии присоединились заместитель руководителя Офиса президента Елена Ковальская, заместитель министра по делам общин, территорий и ВПО Наталья Козловская, заместитель министра социальной политики, семьи и единства Инна Солодкая и заместитель министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции Виктория Рясна.

Одним из вопросов стала реальная, а не только формальная доступность услуг. Наличие отдельных элементов безбарьерной инфраструктуры само по себе не гарантирует, что человек сможет ими воспользоваться. По словам Козловской, поэтому изменения нуждаются не только в среде, но и в подготовке специалистов, которые ее проектируют.

"В нашем понимании, если человек не может воспользоваться услугой – услуги не существует. Услуга не может существовать ради услуги, если к ней нет доступа. Мы часто видим, что формально пандус есть, но воспользоваться им невозможно", – сказала Козловская.

Фото 5 — Как сделать безбарьерность системной: решение и опыт участников форума в Киеве
Представители банковской сферы обсудили развитие финансовой инклюзии и безбарьерности. Фото предоставлено организаторами

Роль бизнеса и финансового сектора

Участники форума обсудили роль бизнеса в обеспечении доступности финансовых услуг и цифровых сервисов. В частности, речь шла о возможности людей независимо от возраста, состояния здоровья, жизненных обстоятельств или места жительства пользоваться электронными платежами и приобщаться к цифровой экономике.

Вице-президент и региональная менеджер Visa в Украине Татьяна Черная отметила, что компания рассматривает безбарьерность шире, чем только доступность финансовых услуг, и поддерживает партнерские проекты в этой сфере, в частности с Ощадбанком.

"Мы стремимся, чтобы каждый человек независимо от его возраста, состояния здоровья, жизненных обстоятельств или места жительства с помощью удобных электронных платежей мог приобщиться к цифровой экономике и рынку труда и в полной мере реализовать свой потенциал",  сказала Черная.

В ходе форума также представили данные об адаптации банковской инфраструктуры. По информации Ощадбанка, более 750 его отделений отвечают нормам безбарьерности. Также работают 44 инклюзивных отделения собственного формата и 15 мобильных подразделений, а более 650 банкоматов адаптированы для людей с нарушениями зрения.

Фото 6 — Как сделать безбарьерность системной: решение и опыт участников форума в Киеве
Заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн. Фото предоставлено организаторами

Доступность инфраструктуры и сервисов должна дополняться соответствующим отношением к людям, отметил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

"Безбарьерность начинается не с пандуса и не с адаптированного сервиса. Она начинается с отношения к человеку  с того, как мы обращаемся друг к другу, какие слова используем и видим перед собой прежде всего человека, а не его инвалидность, возраст или другие особенности. Но отношение должно подкрепляться конкретными решениями",  сказал он.

Фото 7 — Как сделать безбарьерность системной: решение и опыт участников форума в Киеве
Безбарьерная среда начинается с внимания к человеку. Фото предоставлено организаторами

Ветераны и участие в общественной жизни

Еще одним направлением дискуссии стало привлечение ветеранов к общественной и культурной жизни. Во время форума был представлен эскиз спектакля Театра ветеранов.

Возможность ветеранов быть услышанными и рассказывать о собственном опыте через искусство имеет значение для их включения в общественную жизнь, подчеркнул директор театра и военнослужащий Александр Лютый.

"Для ветеранов важно быть услышанными, и именно такие события дают воодушевление жить, творить и побеждать любое безразличие", – отметил он.

Форум "Моя безбарьерность. Изученные уроки" проводится в третий раз. Первое мероприятие этой серии состоялось 24 апреля 2024 года, второе – 14 августа 2025 года. Форум посвящен обсуждению практических решений и опыта введения безбарьерности в Украине.

Автор:
Майя Калына

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