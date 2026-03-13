Запланована подія 2

AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

Новости
Дата публикации
Читати українською

Как только это станет возможным, ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив – Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: Х/Treasury Secretary Scott Bessent

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Военно-морские силы Соединенных Штатов будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Минфина США.   сказал   в интервью Sky News.

"Я считаю, что как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, с международной коалицией будут сопровождать суда", - заявил Бессент.

По его словам, иранские танкеры, а также некоторые суда под китайским флагом уже проходят через пролив, что свидетельствует об отсутствии минирования водного пути.

"На самом деле сейчас проходят танкеры, иранские танкеры, я считаю, что прошли некоторые танкеры под китайским флагом. Так что мы знаем, что они не заменяли пролив", - добавил Бессент.

Заметим, что судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановилось, а десятки танкеров с нефтью и газом остаются в Персидском заливе из-за риска атак.

При этом стоимость страхования для судов, проходящих через Ормузский пролив,   подскочила в 12 раз, несмотря на то, что президент США Дональда Трампа обещал обеспечить беспрепятственное судоходство на Ближнем Востоке.

Трамп недавно заявил, что в ближайшее время Военно-морские силы Соединенных Штатов могут начать   сопровождать танкеры   через Ормузский пролив при необходимости.

Глава Белого дома также сообщил, что поручил Корпорации финансирования развития США (DFC) обеспечить страхование и финансовые гарантии для всей морской торговли в регионе Персидского залива, в частности для нефтяных танкеров, проходящих по этому маршруту.

Блокада Ормузского пролива

Иран 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC   перенаправляющие суда   после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Также 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

Автор:
Светлана Манько