Как только это станет возможным, ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив – Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Военно-морские силы Соединенных Штатов будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Минфина США. сказал в интервью Sky News.

"Я считаю, что как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, с международной коалицией будут сопровождать суда", - заявил Бессент.

По его словам, иранские танкеры, а также некоторые суда под китайским флагом уже проходят через пролив, что свидетельствует об отсутствии минирования водного пути.

"На самом деле сейчас проходят танкеры, иранские танкеры, я считаю, что прошли некоторые танкеры под китайским флагом. Так что мы знаем, что они не заменяли пролив", - добавил Бессент.

Заметим, что судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановилось, а десятки танкеров с нефтью и газом остаются в Персидском заливе из-за риска атак.

При этом стоимость страхования для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз, несмотря на то, что президент США Дональда Трампа обещал обеспечить беспрепятственное судоходство на Ближнем Востоке.

Трамп недавно заявил, что в ближайшее время Военно-морские силы Соединенных Штатов могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.

Глава Белого дома также сообщил, что поручил Корпорации финансирования развития США (DFC) обеспечить страхование и финансовые гарантии для всей морской торговли в регионе Персидского залива, в частности для нефтяных танкеров, проходящих по этому маршруту.

Блокада Ормузского пролива

Иран 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляющие суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Также 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.