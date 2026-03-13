Як тільки це стане можливим, ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Військово-морські сили Сполучених Штатів супроводжуватимуть нафтові танкери через Ормузьку протоку.

Як пише Delo.ua, про це очільник Мінфіну США сказав у інтерв'ю для Sky News.

"Я вважаю, що як тільки це стане можливим з військової точки зору, ВМС США, можливо, з міжнародною коаліцією, супроводжуватимуть судна", - заявив Бессент.

За його словами, наразі іранські танкери, а також деякі судна під китайським прапором вже проходять через протоку, що свідчить про відсутність мінування водного шляху.

"Насправді зараз проходять танкери, іранські танкери, я вважаю, що пройшли деякі танкери під китайським прапором. Тож ми знаємо, що вони не замінували протоку", - додав Бессент.

Зауважимо, судноплавство через Ормузьку протоку майже повністю зупинилося, а десятки танкерів із нафтою та газом залишаються в Перській затоці через ризик атак.

При цьому вартість страхування для суден, що проходять через Ормузьку протоку, підскочила в 12 разів, не зважаючи на те, що президент США Дональда Трампа обіцяв забезпечити безперешкодне судноплавство на Близькому Сход.

Трамп нещодавно заявив, що найближчим часом Військово-морські сили Сполучених Штатів можуть почати супроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності.

Очільник Білого дому також повідомив, що доручив Корпорації фінансування розвитку США (DFC) забезпечити страхування та фінансові гарантії для всієї морської торгівлі в регіоні Перської затоки, зокрема для нафтових танкерів, які проходять цим маршрутом.

Блокада Ормузької протоки

Іран 28 лютого, попередив про закриття Ормузької протоки. Повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден.

Агентство Reuters писало, що щонайменше 150 танкерів стали на якір у відкритому морі.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Також 2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.