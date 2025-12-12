Как украинские ІТ-компании выживают во время войны и удерживают $6,45 млрд экспорта

Украинская технологическая отрасль входит в четвертый год полномасштабной войны со стабилизированными показателями и изменением архитектуры рынка. Несмотря на продолжительные вызовы, ІТ остается одним из ключевых секторов экономики и крупнейшим экспортером услуг страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Львовский IT Cluster.

Экономические результаты: второй год без роста, но с признаками стабилизации

В 2024 году оборот ІТ-сектора составил $7,48 млрд, а экспорт – $6,45 млрд. Доля компьютерных услуг в общем объеме экспорта услуг достигла 41,9%, что удерживает отрасль на первом месте среди всех категорий. В структуре общего экспорта товаров и услуг ІТ занимает 12,3%, уступая только аграрному комплексу.

Несмотря на небольшой рост внутреннего рынка в гривне (1–2%), долларовые показатели просели из-за девальвации и падения спроса на отдельные сервисные направления. В результате отраслевой оборот сократился на 5,3%, что означает второй год без прироста.

Прогнозы на 2025 год свидетельствуют о возможной стабилизации:

оптимистический сценарий – $7,56 млрд (+1,03%);

пессимистический – $7,47 млрд (–0,17%).

Доля ІТ в ВВП снизилась с 4,43% в 2023 году до 3,92% в 2024-м – преимущественно из-за более быстрого роста других секторов экономики. При благоприятных условиях, включая активное участие компаний в направлениях dual-use и defense-tech, доля может вернуться до 4–4,2% в 2026 году.

Важным мультипликативным эффектом ІТ остается создание занятости: одно рабочее место ІТ-специалиста обеспечивает появление или сохранение 2,7 рабочих мест в сопредельных отраслях. Совокупно индустрия формирует около 644-645 тысяч рабочих мест прямой и косвенной занятости.

Архитектура рынка: изменение бизнес-моделей и корпоративные стратегии

В Украине насчитывается 2062 активных верифицированных ІТ-компаний, в частности:

46% – аутсорсинговые;

2% – аутстафинговые; 31% – продуктовые;

остальное – со смешанной бизнес-моделью.

Большинство компаний демонстрируют стабилизацию и ищут модели роста. Относительно работы с инвестициями:

13% уже привлекали инвестиции и планируют продолжать;

13% рассматривают привлечение впервые;

30% не имеют и не планируют иметь опыт инвестирования в ближайшее время.

В стратегических планах компаний – слияния и поглощения:

продажа компании стратегическому инвестору – 21%;

продажа доли – 17%;

слияние – 17%;

покупка или поглощение другой компании – 29%.

Среди ключевых трендов – активное развитие Действие. Пока там 3095 резидентов и более 130 тысяч специалистов. Девять из десяти ІТ-специалистов знают о режиме.

Несмотря на войну, 27% украинских ІТ-компаний открыли новые офисы в 2025 году, причем 23% – за границей и только 4% – в Украине. Только 8% СЕО планируют открывать новые офисы в 2025-2026 годах, и столько же – наоборот, планируют закрывать украинские локации. Самые популярные направления расширения – Испания, Германия, ОАЭ и Австралия .

Таланты и мобильность: стабильное количество специалистов и снижение эмиграции

Общее количество ІТ-специалистов составляет 303 000, из них:

245 000 живут и работают в Украине (+2,9% г/г);

58 000 находятся за границей – на 10% меньше, чем в прошлом году (62–64 тыс.).

Впрочем, миграционные риски до сих пор значительны – около 20% специалистов рассматривают выезд.

В то же время отрасль изменяет структуру занятости. Часть специалистов в продуктовых компаниях уменьшилась с 33,6% до 19,2%, а доля в смешанных бизнес-моделях выросла с 17,4% до 28,2%.

Половина специалистов имеет профильное компьютерное образование, еще более четверти – техническое, но не ІТ-направленное.

Портрет ІТ-специалиста: доходы, расходы и благотворительность

Медианный доход ІТ-специалиста в 2025 году составляет $2700 – рост на 4,2% по сравнению с 2024 годом. В то же время расходы увеличились у 82,9% специалистов (против 75,6% в прошлом году).

Возможность экономить имеют 78,6% специалистов, а средняя доля сбережений снизилась до 20% дохода (23% в 2024 году, 26% в 2023 году). Каждый десятый может откладывать более половины дохода.

90% ІТ-специалистов донатят, а средний взнос вырос до $243 в месяц (против $235 в прошлом году). 4,3% жертвуют более четверти своих доходов.

Участие индустрии в обороне

75% компаний имеют мобилизованных сотрудников, 35% трудоустраивают ветеранов. Компании поддерживают своих специалистов в рядах сил обороны: сохраняют рабочие места, обеспечивают фиксированные выплаты или частичную компенсацию вознаграждения.

Украинская ІТ-отрасль демонстрирует адаптивность, стабильность и стратегическое изменение акцентов в сложных условиях войны. В 2025 году сектор входит со сдержанным оптимизмом, высоким человеческим капиталом и активным переформатированием бизнес-моделей.

В октябре 2025 года в IT-секторе Украинызарегистрировали 342 новые компании, что на 99 меньше, чем в сентябре. Новые IT-компании составляют примерно 10% всех субъектов, зарегистрированных в стране за месяц (3494).