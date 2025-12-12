Як українські ІТ-компанії виживають під час війни та утримують $6,45 млрд експорту

Українська технологічна галузь входить у четвертий рік повномасштабної війни зі стабілізованими показниками та поступовою зміною архітектури ринку. Попри тривалі виклики, ІТ залишається одним із ключових секторів економіки та найбільшим експортером послуг країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Львівський IT Cluster.

Економічні результати: другий рік без зростання, але з ознаками стабілізації

У 2024 році оборот ІТ-сектора становив $7,48 млрд, а експорт – $6,45 млрд. Частка комп’ютерних послуг у загальному обсязі експорту послуг досягла 41,9%, що утримує галузь на першому місці серед усіх категорій. У структурі загального експорту товарів і послуг ІТ займає 12,3%, поступаючись лише аграрному комплексу.

Попри невелике зростання внутрішнього ринку в гривні (1–2%), доларові показники просіли через девальвацію та падіння попиту на окремі сервісні напрями. У результаті галузевий оборот скоротився на 5,3%, що означає другий рік поспіль без приросту.

Прогнози на 2025 рік свідчать про можливу стабілізацію:

оптимістичний сценарій – $7,56 млрд (+1,03%);

песимістичний – $7,47 млрд (–0,17%).

Частка ІТ у ВВП знизилась з 4,43% у 2023 році до 3,92% у 2024-му – переважно через швидше зростання інших секторів економіки. За сприятливих умов,, зокрема активної участі компаній у напрямках dual-use та defense-tech, частка може повернутися до 4–4,2% у 2026 році.

Важливим мультиплікативним ефектом ІТ лишається створення зайнятості: одне робоче місце ІТ-фахівця забезпечує появу чи збереження 2,7 робочих місць у суміжних галузях. Сукупно індустрія формує близько 644–645 тисяч робочих місць прямої та непрямої зайнятості.

Архітектура ринку: зміна бізнес-моделей та корпоративні стратегії

В Україні налічується 2062 активні верифіковані ІТ-компанії, зокрема:

46% – аутсорсингові;

2% – аутстафінгові;31% – продуктові;

решта – зі змішаною бізнес-моделлю.

Більшість компаній демонструють стабілізацію та шукають моделі росту. Стосовно роботи з інвестиціями:

13% вже залучали інвестиції й планують продовжувати;

13% розглядають залучення вперше;

30% не мають і не планують мати досвід інвестування найближчим часом.

У стратегічних планах компаній – злиття та поглинання:

продаж компанії стратегічному інвестору – 21%;

продаж частки – 17%;

злиття – 17%;

купівля або поглинання іншої компанії – 29%.

Серед ключових трендів – активний розвиток Дія.City. Наразі там 3095 резидентів і понад 130 тисяч спеціалістів. Дев’ятеро з десяти ІТ-фахівців знають про режим.

Попри війну, 27% українських ІТ-компаній відкрили нові офіси у 2025 році, причому 23% – за кордоном і лише 4% – в Україні. Лише 8% СЕО планують відкривати нові офіси у 2025–2026 роках, і стільки ж – навпаки, планують закривати українські локації. Найпопулярніші напрямки розширення – Іспанія, Німеччина, ОАЕ та Австралія.

Таланти та мобільність: стабільна кількість фахівців і зниження еміграції

Загальна кількість ІТ-спеціалістів становить 303 000, з них:

245 000 живуть і працюють в Україні (+2,9% р/р);

58 000 перебувають за кордоном – на 10% менше, ніж торік (62–64 тис.).

Втім, міграційні ризики досі значні – близько 20% фахівців розглядають виїзд.

Водночас галузь змінює структуру зайнятості. Частка фахівців у продуктових компаніях зменшилася з 33,6% до 19,2%, а частка у змішаних бізнес-моделях зросла з 17,4% до 28,2%.

Половина спеціалістів має профільну комп’ютерну освіту, ще понад чверть – технічну, але не ІТ-спрямовану.

Портрет ІТ-фахівця: доходи, витрати та благодійність

Медіанний дохід ІТ-спеціаліста у 2025 році становить $2700 – зростання на 4,2% порівняно з 2024 роком. Водночас витрати збільшилися у 82,9% фахівців (проти 75,6% торік).

Можливість заощаджувати мають 78,6% спеціалістів, а середня частка заощаджень знизилася до 20% доходу (23% у 2024 році, 26% у 2023). Кожен десятий може відкладати понад половину доходу.

90% ІТ-фахівців донейтять, а середній внесок зріс до $243 на місяць (проти $235 торік). 4,3% жертвують понад чверть своїх доходів.

Участь індустрії в обороні

75% компаній мають мобілізованих співробітників, 35% працевлаштовують ветеранів. Компанії підтримують своїх фахівців у лавах Сил оборони: зберігають робочі місця, забезпечують фіксовані виплати або часткову компенсацію винагороди.

Українська ІТ-галузь демонструє адаптивність, стабільність та стратегічну зміну акцентів у складних умовах війни. На 2025 рік сектор входить зі стриманим оптимізмом, високим людським капіталом та активним переформатуванням бізнес-моделей.

Додамо, у жовтні 2025 року в IT-секторі України зареєстрували 342 нові компанії, що на 99 менше, ніж у вересні. Нові IT-компанії становлять приблизно 10% від усіх суб’єктів, зареєстрованих у країні протягом місяця (3494).