Какие автомобили покупали украинцы в январе: самые популярные модели

Renault Duster
Renault Duster / Infocar

В прошлом месяце за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 37% украинского рынка новых легковушек

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

В январе 2026 года украинцы приобрели более 5,1 тыс. новых легковых авто. Это самый лучший результат за последние три года.

Топ-10 новых легковушек января:

  1. Renault Duster – 409 ед;
  2. Toyota RAV-4 – 334 ед.;
  3. Toyota Land Cruiser Prado – 218 ед.;
  4. Hyundai Tucson – 200 ед.;
  5. BYD Leopard 3 - 169 ед;
  6. Mazda CX5 – 139 ед.;
  7. Skoda Kodiaq – 138 ед.;
  8. BYD Sea Lion 06 – 110 ед.;
  9. Volkswagen ID.Unyx – 96 ед.;
  10. Skoda Octavia – 84 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Напомним, в прошлом году   автопарк Украины   пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.

Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD.

Самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2025 года стал   кроссовер Renault Duster.

Автор:
Светлана Манько