Какие автомобили покупали украинцы в январе: самые популярные модели

В прошлом месяце за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 37% украинского рынка новых легковушек

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

В январе 2026 года украинцы приобрели более 5,1 тыс. новых легковых авто. Это самый лучший результат за последние три года.

Топ-10 новых легковушек января:

Renault Duster – 409 ед; Toyota RAV-4 – 334 ед.; Toyota Land Cruiser Prado – 218 ед.; Hyundai Tucson – 200 ед.; BYD Leopard 3 - 169 ед; Mazda CX5 – 139 ед.; Skoda Kodiaq – 138 ед.; BYD Sea Lion 06 – 110 ед.; Volkswagen ID.Unyx – 96 ед.; Skoda Octavia – 84 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Напомним, в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.

Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD.

Самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2025 года стал кроссовер Renault Duster.