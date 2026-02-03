- Категория
Какие автомобили покупали украинцы в январе: самые популярные модели
В прошлом месяце за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 37% украинского рынка новых легковушек
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
В январе 2026 года украинцы приобрели более 5,1 тыс. новых легковых авто. Это самый лучший результат за последние три года.
Топ-10 новых легковушек января:
- Renault Duster – 409 ед;
- Toyota RAV-4 – 334 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 218 ед.;
- Hyundai Tucson – 200 ед.;
- BYD Leopard 3 - 169 ед;
- Mazda CX5 – 139 ед.;
- Skoda Kodiaq – 138 ед.;
- BYD Sea Lion 06 – 110 ед.;
- Volkswagen ID.Unyx – 96 ед.;
- Skoda Octavia – 84 ед.
Рынок автомобилей в Украине.
Напомним, в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.
Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD.
Самой популярной моделью на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам 2025 года стал кроссовер Renault Duster.