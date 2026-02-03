- Категорія
Які автомобілі купували українці у січні: найпопулярніші моделі
У минулому місяці за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 37% українського ринку нових легковиків
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Протягом січня 2026 року українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових авто. Це найкращий результат за останні три роки.
Топ-10 нових легковиків січня:
- Renault Duster - 409 од.;
- Toyota RAV-4 - 334 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 218 од.;
- Hyundai Tucson - 200 од.;
- BYD Leopard 3 - 169 од.;
- Mazda CX5 - 139 од.;
- Skoda Kodiaq - 138 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 110 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 96 од.;
- Skoda Octavia - 84 од.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.
Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.
Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легкових авто за підсумками 2025 року став кросовер Renault Duster.