Які автомобілі купували українці у січні: найпопулярніші моделі

У минулому місяці за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 37% українського ринку нових легковиків

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Протягом січня 2026 року українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових авто. Це найкращий результат за останні три роки.

Топ-10 нових легковиків січня:

Renault Duster - 409 од.; Toyota RAV-4 - 334 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 218 од.; Hyundai Tucson - 200 од.; BYD Leopard 3 - 169 од.; Mazda CX5 - 139 од.; Skoda Kodiaq - 138 од.; BYD Sea Lion 06 - 110 од.; Volkswagen ID.Unyx - 96 од.; Skoda Octavia - 84 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.

Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.

Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легкових авто за підсумками 2025 року став кросовер Renault Duster.