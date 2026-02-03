Запланована подія 2

Які автомобілі купували українці у січні: найпопулярніші моделі

У минулому місяці за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 37% українського ринку нових легковиків

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Протягом січня 2026 року українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових авто. Це найкращий результат за останні три роки.

Топ-10 нових легковиків січня:

  1. Renault  Duster - 409 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 334 од.;
  3. Toyota Land Cruiser Prado - 218 од.;
  4. Hyundai Tucson - 200 од.;
  5. BYD Leopard 3 - 169 од.;
  6. Mazda CX5 - 139 од.;
  7. Skoda Kodiaq - 138 од.;
  8. BYD Sea Lion 06 - 110 од.; 
  9. Volkswagen ID.Unyx - 96 од.;
  10. Skoda Octavia - 84 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.

Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.

Найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових легкових авто за підсумками 2025 року став кросовер Renault Duster.

Автор:
Світлана Манько