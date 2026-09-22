Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: самые популярные модели

В августе украинцы приобрели 6,5 тыс ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Самым популярным в этом сегменте стал электромобиль Tesla Model Y.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Напомним, что в течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, 31% автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили – 40%.

Дальше идут:

электромобили – 36%;

гибридные – 19%;

дизельные – 4%;

авто с ГБО – 1%.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y – 473 ед.; Tesla Model 3 – 362 ед.; Nissan Rogue – 265 ед.; Volkswagen Tiguan – 261 ед.; Mazda CX5 – 211 ед.; Ford Escape – 189 ед.; Audi Q5 – 169 ед.; Kia Niro – 161 ед.; Hyundai Ioniq 5 – 160 ед.; Шевроле Bolt - 124 ед.

Напомним, по итогам августа внутренние перепродажи авто сократились на 4,3% против июля и на 6,4% в годовом исчислении - до 71 154 легковушек. Volkswagen Passat оставался самой популярной моделью на внутреннем рынке.