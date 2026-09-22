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Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: самые популярные модели
В августе украинцы приобрели 6,5 тыс ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Самым популярным в этом сегменте стал электромобиль Tesla Model Y.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Напомним, что в течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, 31% автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили – 40%.
Дальше идут:
- электромобили – 36%;
- гибридные – 19%;
- дизельные – 4%;
- авто с ГБО – 1%.
Самые популярные модели
По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y – 473 ед.;
- Tesla Model 3 – 362 ед.;
- Nissan Rogue – 265 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 261 ед.;
- Mazda CX5 – 211 ед.;
- Ford Escape – 189 ед.;
- Audi Q5 – 169 ед.;
- Kia Niro – 161 ед.;
- Hyundai Ioniq 5 – 160 ед.;
- Шевроле Bolt - 124 ед.
Напомним, по итогам августа внутренние перепродажи авто сократились на 4,3% против июля и на 6,4% в годовом исчислении - до 71 154 легковушек. Volkswagen Passat оставался самой популярной моделью на внутреннем рынке.