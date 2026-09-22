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Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: самые популярные модели

Tesla Model Y
Tesla Model Y / Depositphotos

В августе украинцы приобрели 6,5 тыс ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Самым популярным в этом сегменте стал электромобиль Tesla Model Y.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Напомним, что в течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, 31% автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили – 40%.

Дальше идут:

  • электромобили – 36%;
  • гибридные – 19%;
  • дизельные – 4%;
  • авто с ГБО – 1%.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

  1. Tesla Model Y – 473 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 362 ед.;
  3. Nissan Rogue – 265 ед.;
  4. Volkswagen Tiguan – 261 ед.;
  5. Mazda CX5 – 211 ед.;
  6. Ford Escape – 189 ед.;
  7. Audi Q5 – 169 ед.;
  8. Kia Niro – 161 ед.;
  9. Hyundai Ioniq 5 – 160 ед.;
  10. Шевроле Bolt - 124 ед.

Напомним, по итогам августа внутренние перепродажи авто сократились на 4,3% против июля и на 6,4% в годовом исчислении - до 71 154 легковушек. Volkswagen Passat оставался самой популярной моделью на внутреннем рынке.

Автор:
Светлана Манько

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