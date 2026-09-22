Які вживані авто віком до 5 років купують українці: найпопулярніші моделі

У серпні українці придбали 6,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найпопулярнішим у цьому сегменті став електромобіль Tesla Model Y.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Нагадаємо , що впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, 31% автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%.

Далі йдуть:

електромобілі – 36%;

гібридні – 19%;

дизельні – 4%;

авто з ГБО – 1%.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y - 473 од.; Tesla Model 3 - 362 од.; Nissan Rogue - 265 од.; Volkswagen Tiguan - 261 од.; Mazda CX5 - 211 од.; Ford Escape - 189 од.; Audi Q5 - 169 од.; Kia Niro - 161 од.; Hyundai Ioniq 5 - 160 од.; Chevrolet Bolt - 124 од.

Нагадаємо, за підсумками серпня внутрішні перепродажі авто скоротилися на 4,3% проти липня та на 6,4% у річному вимірі — до 71 154 легковиків. Volkswagen Passat залишався найпопулярнішою моделлю на внутрішньому вторинному ринку.