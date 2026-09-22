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Які вживані авто віком до 5 років купують українці: найпопулярніші моделі
У серпні українці придбали 6,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найпопулярнішим у цьому сегменті став електромобіль Tesla Model Y.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".
Нагадаємо , що впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, 31% автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 36%;
- гібридні – 19%;
- дизельні – 4%;
- авто з ГБО – 1%.
Найпопулярніші моделі
За даними аналітиків, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 473 од.;
- Tesla Model 3 - 362 од.;
- Nissan Rogue - 265 од.;
- Volkswagen Tiguan - 261 од.;
- Mazda CX5 - 211 од.;
- Ford Escape - 189 од.;
- Audi Q5 - 169 од.;
- Kia Niro - 161 од.;
- Hyundai Ioniq 5 - 160 од.;
- Chevrolet Bolt - 124 од.
Нагадаємо, за підсумками серпня внутрішні перепродажі авто скоротилися на 4,3% проти липня та на 6,4% у річному вимірі — до 71 154 легковиків. Volkswagen Passat залишався найпопулярнішою моделлю на внутрішньому вторинному ринку.