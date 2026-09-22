RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,03

EUR

51,37

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,90

44,79

EUR

52,00

51,75

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Які вживані авто віком до 5 років купують українці: найпопулярніші моделі

Tesla Model Y
Tesla Model Y / Depositphotos

У серпні українці придбали 6,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найпопулярнішим у цьому сегменті став електромобіль Tesla Model Y.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Нагадаємо , що впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, 31% автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%.

Далі йдуть:

  • електромобілі – 36%;
  • гібридні – 19%;
  • дизельні – 4%; 
  • авто з ГБО – 1%.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 473 од.;
  2. Tesla Model 3 - 362 од.;
  3. Nissan Rogue - 265 од.;
  4.  Volkswagen Tiguan - 261 од.;
  5. Mazda CX5 - 211 од.;
  6. Ford Escape - 189 од.;
  7. Audi Q5 - 169 од.;
  8. Kia Niro - 161 од.;
  9. Hyundai  Ioniq 5 - 160 од.;
  10. Chevrolet Bolt - 124 од.

Нагадаємо, за підсумками серпня внутрішні перепродажі авто скоротилися на 4,3% проти липня та на 6,4% у річному вимірі — до 71 154 легковиків. Volkswagen Passat залишався найпопулярнішою моделлю на внутрішньому вторинному ринку.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності