Каждый пятый иностранный ФЛП в Украине имеет гражданство России: какие сферы деятельности

По состоянию на середину мая 2026 года, по данным Единого государственного реестра, почти 22 тысячи физических лиц-предпринимателей с иностранным гражданством зарегистрированы в Украине. Каждый четвертый ФЛП-иностранец работает в Киеве. Около трети всех предпринимателей с иностранным гражданством занимается розничной торговлей. Каждый пятый иностранный ФЛП имеет российское гражданство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Сколько предпринимателей с иностранным гражданством

В общей сложности 21 967 предпринимателей с иностранным гражданством насчитывается сейчас в Украине. В среднем, с начала полномасштабной войны в год открывается 1 896 ФЛП-иностранцев.

Каждый четвертый из них зарегистрирован в Киеве: 5216. Харьковщина занимает второе место с 3506 предпринимателями, а Одесщина - третье с 3295 ФЛП. Именно на эти 3 региона приходится почти 55% всех иностранцев, начавших свой бизнес в Украине.

Каждый пятый иностранный ФЛП в Украине - гражданин РФ

По данным аналитиков, больше всего среди предпринимателей граждан Российской Федерации - каждый пятый иностранец-ФЛП (4593). Следуют граждане Вьетнама (1 994), Азербайджана (1 635), Узбекистана (1 469) и Молдовы (1 118). В общей сложности почти половина иностранцев с собственным делом происходят из этих 5 стран.

Каждый третий занимается розничной торговлей

В "Опендатаботе" отмечают, что чаще всего иностранцы в Украине работают в сфере розничной торговли - 6 346 фопов.

Популярными также остаются складская деятельность (2746), оптовая торговля (1732), HoReCa (1703), а также ИТ-сфера (1624).

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировано чуть больше 1,8 миллиона физлиц – предпринимателей и 1,5 млн. компаний.

Заметим, более 817 тысяч украинцев работали на ФЛП в 2025 году. Всего 302 тысяч предпринимателей имели наемных работников в Украине в прошлом году. Сейчас каждый седьмой ФЛП создает рабочие места.