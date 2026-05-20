Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кожен п’ятий іноземний ФОП в Україні має громадянство Росії: які сфери діяльності

підприємець
У середньому, 1,9 тисячі ФОПів відкривають іноземці щороку / Depositphotos

Станом на середину травня 2026 року за даними Єдиного державного реєстру, майже 22 тисячі фізичних осіб-підприємців з іноземним громадянством зареєстровано в Україні. Кожен четвертий ФОП-іноземець працює у Києві. Майже третина усіх підприємців з іноземним громадянством займається роздрібною торгівлею. Кожен п'ятий іноземний ФОП має російське громадянство.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Скільки підприємців з іноземним громадянством 

Загалом 21 967 підприємців з іноземним громадянством нараховується наразі в Україні. В середньому, від початку повномасштабної війни на рік відкривається 1 896 ФОПів-іноземців.

Кожен четвертий з них зареєстрований у Києві: 5 216. Харківщина посідає друге місце з 3 506 підприємцями, а Одещина — третє з 3 295 ФОПами. Саме на ці 3 регіони припадає майже 55% усіх іноземців, що започаткували свій бізнес в Україні.

Фото 2 — Кожен п’ятий іноземний ФОП в Україні має громадянство Росії: які сфери діяльності

Кожен п’ятий іноземний ФОП в Україні — громадянин РФ

За даними аналітиків, найбільше серед підприємців громадян Російської Федерації — кожен п’ятий іноземець-ФОП (4 593). Наслідують громадяни В’єтнаму (1 994), Азербайджану (1 635), Узбекистану (1 469) та Молдови (1 118). Загалом майже половина іноземців із власною справою походять з цих 5 країн.

Фото 3 — Кожен п’ятий іноземний ФОП в Україні має громадянство Росії: які сфери діяльності

Кожен третій займається роздрібною торгівлею

В "Опендатабот" зауважують, що найчастіше іноземці в Україні працюють у сфері роздрібної торгівлі — 6 346 фопів.

Популярними також залишаються складська діяльність (2 746), оптова торгівля (1 732), HoReCa (1 703), а також ІТ-сфера (1 624).

Фото 4 — Кожен п’ятий іноземний ФОП в Україні має громадянство Росії: які сфери діяльності

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зареєстровано трохи більше 1,8 мільйона фізосіб - підприємців та 1,5 млн компаній. 

Зауважимо, понад 817 тисяч українців працювали на ФОПів у 2025 році. Загалом 302 тисячі підприємців мали найманих працівників в Україні торік. Наразі кожен сьомий ФОП створює робочі місця.

Автор:
Світлана Манько