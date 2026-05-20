Кожен п’ятий іноземний ФОП в Україні має громадянство Росії: які сфери діяльності

Станом на середину травня 2026 року за даними Єдиного державного реєстру, майже 22 тисячі фізичних осіб-підприємців з іноземним громадянством зареєстровано в Україні. Кожен четвертий ФОП-іноземець працює у Києві. Майже третина усіх підприємців з іноземним громадянством займається роздрібною торгівлею. Кожен п'ятий іноземний ФОП має російське громадянство.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Скільки підприємців з іноземним громадянством

Загалом 21 967 підприємців з іноземним громадянством нараховується наразі в Україні. В середньому, від початку повномасштабної війни на рік відкривається 1 896 ФОПів-іноземців.

Кожен четвертий з них зареєстрований у Києві: 5 216. Харківщина посідає друге місце з 3 506 підприємцями, а Одещина — третє з 3 295 ФОПами. Саме на ці 3 регіони припадає майже 55% усіх іноземців, що започаткували свій бізнес в Україні.

Кожен п’ятий іноземний ФОП в Україні — громадянин РФ

За даними аналітиків, найбільше серед підприємців громадян Російської Федерації — кожен п’ятий іноземець-ФОП (4 593). Наслідують громадяни В’єтнаму (1 994), Азербайджану (1 635), Узбекистану (1 469) та Молдови (1 118). Загалом майже половина іноземців із власною справою походять з цих 5 країн.

Кожен третій займається роздрібною торгівлею

В "Опендатабот" зауважують, що найчастіше іноземці в Україні працюють у сфері роздрібної торгівлі — 6 346 фопів.

Популярними також залишаються складська діяльність (2 746), оптова торгівля (1 732), HoReCa (1 703), а також ІТ-сфера (1 624).

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зареєстровано трохи більше 1,8 мільйона фізосіб - підприємців та 1,5 млн компаній.

Зауважимо, понад 817 тисяч українців працювали на ФОПів у 2025 році. Загалом 302 тисячі підприємців мали найманих працівників в Україні торік. Наразі кожен сьомий ФОП створює робочі місця.