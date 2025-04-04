Кибератака на "Укрзализныцю". Грузовые перевозки до сих пор осуществляются по бумажным накладным: когда восстановят

" Укрзализныця " вместе с партнерами продолжают возобновлять грузовые онлайн-сервисы после кибератаки. С сегодняшнего дня уже доступен личный кабинет клиента на "Э. Портал УЗ-Карго" с сервисом оформления перевозочных документов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Перевозка по бумажным накладным

Отмечается, что возможность осуществлять перевозки по электронной накладной до сих пор невозможна, поэтому перевозки временно осуществляются по бумажным накладным.

Как отмечают в УЗ, возобновление работы "Автоматизированной системы управления грузовыми перевозками" уже на завершающем этапе.

Ее планируют запустить до 9 апреля. После ее восстановления станут доступны:

контроль за балансом средств на лицевых счетах (оперативное сальдо);

выдача перечней списания средств с лицевых счетов отправителей; •⁠

предоставление информации по дислокации грузовых вагонов на сети АО "Укрзализныця";

планировка перевозок.

Сообщается, что количество сервисов на "Портал УЗ-Карго" постепенно будет увеличиваться. В частности, сервисы по подписанию договоров и ведению претензионно-исковой работы ожидаются во второй декаде апреля.

"Укрзализныця" объявила о форс-мажоре из-за кибератаки

Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Компания временно перешла на бумажный документооборот грузовых перевозок, о чем было сообщено клиентам.

Также через кибератаку "Укрзализныця" сообщила о возможном полном или частичном невыполнении обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, в результате действия форс-мажорных обстоятельств.