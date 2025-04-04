Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

+0,03

EUR

45,85

+1,22

Наличный курс:

USD

41,05

40,90

EUR

45,50

45,20

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кибератака на "Укрзализныцю". Грузовые перевозки до сих пор осуществляются по бумажным накладным: когда восстановят

Укрзализныця
Фото: railinsider.com.ua

" Укрзализныця " вместе с партнерами продолжают возобновлять грузовые онлайн-сервисы после кибератаки. С сегодняшнего дня уже доступен личный кабинет клиента на "Э. Портал УЗ-Карго" с сервисом оформления перевозочных документов.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Перевозка по бумажным накладным

Отмечается, что возможность осуществлять перевозки по электронной накладной до сих пор невозможна, поэтому перевозки временно осуществляются по бумажным накладным.

Как отмечают в УЗ, возобновление работы "Автоматизированной системы управления грузовыми перевозками" уже на завершающем этапе.

Ее планируют запустить до 9 апреля. После ее восстановления станут доступны:

  • контроль за балансом средств на лицевых счетах (оперативное сальдо);
  • выдача перечней списания средств с лицевых счетов отправителей; •⁠
  • предоставление информации по дислокации грузовых вагонов на сети АО "Укрзализныця";
  • планировка перевозок.

Сообщается, что количество сервисов на "Портал УЗ-Карго" постепенно будет увеличиваться. В частности, сервисы по подписанию договоров и ведению претензионно-исковой работы ожидаются во второй декаде апреля.

"Укрзализныця" объявила о форс-мажоре из-за кибератаки

Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Компания временно перешла на   бумажный документооборот грузовых перевозок, о чем было сообщено клиентам.

Также через кибератаку "Укрзализныця" сообщила о возможном полном или частичном невыполнении обязательств по договорам, заключенным с контрагентами, в результате действия форс-мажорных обстоятельств.

Автор:
Светлана Манько