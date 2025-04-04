Кібератака на "Укрзалізницю". Вантажні перевезення досі здійснюються за паперовими накладними: коли відновлять

"Укрзалізниця" разом з партнерами продовжують відновлювати вантажні онлайн-сервіси після кібератаки. Відсьогодні вже доступний особистий кабінет клієнта на "е.Портал УЗ-Карго" з сервісом оформлення перевізних документів.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Перевезення за паперовими накладними

Зазначається, що можливість здійснювати перевезення за електронною накладною досі неможлива, тож перевезення тимчасово здійснюються за паперовими накладними.

Як зауважують в УЗ, відновлення роботи "Автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями" вже на завершальному етапі.

Її планують запустити до 9 квітня. Після її відновлення стануть доступні:

контроль за балансом коштів на особових рахунках (оперативне сальдо);

видача переліків списання коштів з особових рахунків відправників; •⁠

надання інформації з дислокації вантажних вагонів на мережі АТ "Укрзалізниця";

планування перевезень.

Повідомляється, що кількість сервісів на "е.Портал УЗ-Карго" поступово буде збільшуватися. Зокрема, сервіси з підписання договорів та ведення претензійно-позовної роботи очікуються в другій декаді квітня.

"Укрзалізниця" оголосила про форс-мажор через кібератаку

Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Компанія тимчасово перейшла на паперовий документообіг вантажних перевезень, про що було повідомлено клієнтів.

Також через кібератаку "Укрзалізниця" повідомила про можливе повне або часткове невиконання зобов'язань за договорами, укладеними з контрагентами, внаслідок дії форс-мажорних обставин.