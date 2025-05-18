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Киев будет выделять до 500 тысяч гривен на переоборудование жилья для военных с инвалидностью

жилье
Киев запускает программу компенсаций для воинов с инвалидностью / КГГА

Киевские городские власти будут частично возмещать расходы на адаптацию квартир для людей с инвалидностью I и II группы Максимальная сумма компенсации будет достигать 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на замглавы КГГА Марину Хонду.

По словам Хонды, жилье людей с ампутациями или маломобильных групп требует специального переоборудования — в частности, расширения дверных проемов, обустройства доступного санузла, снятия порогов и замены дверей.

Она отметила, что государство пока не финансирует такие потребности, поэтому по инициативе мэра Киева Виталия Кличко в городскую программу поддержки Защитников и Защитниц были разработаны соответствующие изменения.

Проект решения уже согласован и передан в Киевсовет, где он должен быть вынесен на голосование. Хонда подчеркнула, что это еще один шаг по развитию безбарьерной среды в столице.

Кроме этого, Киев увеличил размер единовременного ежегодного пособия для киевлян, получивших инвалидность в результате войны: для лиц I группы она составит 40 тысяч гривен, для II группы — 30 тысяч гривен.

Также город предоставляет компенсацию за приобретение автомобиля для людей с инвалидностью I или II группы из-за ампутации, полученной после 24 февраля 2022 года. Сумма компенсации составляет 545 040 гривен – это 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. За первые четыре месяца 2025 года такая помощь уже получила 13 человек, что соответствует 100% поданных заявок.

Также отметим, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны могут получить денежную компенсацию за аренду жилья по месту службы, если у них отсутствует собственное жилье на этой территории.

Кроме того, в первом квартале 2025 года Министерство обороны Украины приобрело 36 квартир для военнослужащих на сумму около 104 млн гривен. Это превышает результат за весь 2024 год, когда было закуплено 33 квартиры.

Автор:
Татьяна Гойденко