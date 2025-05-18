Киев будет выделять до 500 тысяч гривен на переоборудование жилья для военных с инвалидностью

Киевские городские власти будут частично возмещать расходы на адаптацию квартир для людей с инвалидностью I и II группы Максимальная сумма компенсации будет достигать 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на замглавы КГГА Марину Хонду.

По словам Хонды, жилье людей с ампутациями или маломобильных групп требует специального переоборудования — в частности, расширения дверных проемов, обустройства доступного санузла, снятия порогов и замены дверей.

Она отметила, что государство пока не финансирует такие потребности, поэтому по инициативе мэра Киева Виталия Кличко в городскую программу поддержки Защитников и Защитниц были разработаны соответствующие изменения.

Проект решения уже согласован и передан в Киевсовет, где он должен быть вынесен на голосование. Хонда подчеркнула, что это еще один шаг по развитию безбарьерной среды в столице.

Кроме этого, Киев увеличил размер единовременного ежегодного пособия для киевлян, получивших инвалидность в результате войны: для лиц I группы она составит 40 тысяч гривен, для II группы — 30 тысяч гривен.

Также город предоставляет компенсацию за приобретение автомобиля для людей с инвалидностью I или II группы из-за ампутации, полученной после 24 февраля 2022 года. Сумма компенсации составляет 545 040 гривен – это 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. За первые четыре месяца 2025 года такая помощь уже получила 13 человек, что соответствует 100% поданных заявок.

Также отметим, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны могут получить денежную компенсацию за аренду жилья по месту службы, если у них отсутствует собственное жилье на этой территории.

Кроме того, в первом квартале 2025 года Министерство обороны Украины приобрело 36 квартир для военнослужащих на сумму около 104 млн гривен. Это превышает результат за весь 2024 год, когда было закуплено 33 квартиры.