Київ виділятиме до 500 тисяч гривень на переобладнання житла для військових з інвалідністю

Київська міська влада частково відшкодовуватиме витрати на адаптацію квартир для людей з інвалідністю I та II групи. Максимальна сума компенсації сягатиме 500 тисяч гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду.

За словами Хонди, житло людей із ампутаціями або з-поміж маломобільних груп потребує спеціального переобладнання — зокрема, розширення дверних прорізів, облаштування доступного санвузла, зняття порогів та заміни дверей.

Вона зазначила, що держава наразі не фінансує такі потреби, тому з ініціативи мера Києва Віталія Кличка до міської програми підтримки Захисників і Захисниць були розроблені відповідні зміни.

Проєкт рішення вже погоджено та передано до Київради, де його мають винести на голосування. Хонда наголосила, що це ще один крок у напрямку розвитку безбар’єрного середовища у столиці.

Окрім цього, Київ збільшив розмір одноразової щорічної допомоги для киян, які отримали інвалідність унаслідок війни: для осіб I групи вона становитиме 40 тисяч гривень, для II групи — 30 тисяч гривень.

Також місто надає компенсацію за придбання автомобіля для людей з інвалідністю I або II групи через ампутацію, отриману після 24 лютого 2022 року. Сума компенсації становить 545 040 гривень — це 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. За перші чотири місяці 2025 року таку допомогу вже отримали 13 осіб, що відповідає 100% поданих заявок.

Також зазначимо, що військовослужбовці Збройних сил України та інших складових Сил оборони можуть отримати грошову компенсацію за оренду житла за місцем служби, якщо у них відсутнє власне житло на цій території.

Окрім цього, у першому кварталі 2025 року Міністерство оборони України придбало 36 квартир для військовослужбовців на суму близько 104 млн гривень. Це перевищує результат за весь 2024 рік, коли було закуплено 33 квартири.