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Київ виділятиме до 500 тисяч гривень на переобладнання житла для військових з інвалідністю

житло
Київ запускає програму компенсацій для воїнів із інвалідністю / КМДА

Київська міська влада частково відшкодовуватиме витрати на адаптацію квартир для людей з інвалідністю I та II групи. Максимальна сума компенсації сягатиме 500 тисяч гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду.

За словами Хонди, житло людей із ампутаціями або з-поміж маломобільних груп потребує спеціального переобладнання — зокрема, розширення дверних прорізів, облаштування доступного санвузла, зняття порогів та заміни дверей.

Вона зазначила, що держава наразі не фінансує такі потреби, тому з ініціативи мера Києва Віталія Кличка до міської програми підтримки Захисників і Захисниць були розроблені відповідні зміни.

Проєкт рішення вже погоджено та передано до Київради, де його мають винести на голосування. Хонда наголосила, що це ще один крок у напрямку розвитку безбар’єрного середовища у столиці.

Окрім цього, Київ збільшив розмір одноразової щорічної допомоги для киян, які отримали інвалідність унаслідок війни: для осіб I групи вона становитиме 40 тисяч гривень, для II групи — 30 тисяч гривень.

Також місто надає компенсацію за придбання автомобіля для людей з інвалідністю I або II групи через ампутацію, отриману після 24 лютого 2022 року. Сума компенсації становить 545 040 гривень — це 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. За перші чотири місяці 2025 року таку допомогу вже отримали 13 осіб, що відповідає 100% поданих заявок.

Також зазначимо, що військовослужбовці Збройних сил України та інших складових Сил оборони можуть отримати грошову компенсацію за оренду житла за місцем служби, якщо у них відсутнє власне житло на цій території.

Окрім цього, у першому кварталі 2025 року Міністерство оборони України придбало 36 квартир для військовослужбовців на суму близько 104 млн гривень. Це перевищує результат за весь 2024 рік, коли було закуплено 33 квартири.

Автор:
Тетяна Гойденко