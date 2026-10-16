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Киев подготовил 78 резервных котельных: как город планирует обеспечивать тепло зимой

котельная
Киев подготовил 78 резервных котельных / КГГА

В Киеве подготовили 70 передвижных и 8 блочно-модульных котельных общей мощностью более 70 МВт для резервного теплоснабжения. Их будут использовать для обогрева больниц, опорных пунктов и других зданий при перебоях с теплоснабжением.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Какие резервные мощности подготовили в Киеве

Город выполнил необходимые подготовительные работы на основных объектах теплоэнергетического комплекса. Уже подготовлено около 400 котельных, в том числе частных и ведомственных, а также около 3 тыс. центральных тепловых пунктов.

Кроме того, в столице завершили испытания тепловых сетей. В то же время продолжаются ремонтные работы на электрощитовых. В текущем году их планируют провести на 750 объектах.

В условиях полномасштабной войны город усиливает не только техническую готовность систем теплоснабжения, но и подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям.

В частности, Киев отрабатывает алгоритмы реагирования на разные сценарии с учетом регулярных российских обстрелов и их последствий.

Резервные котельные должны обеспечить временную поставку тепла в объекты, которые будут нуждаться в поддержке в случае перебоев в работе основной системы теплоснабжения.

Что с отоплением в Киеве

Напомним, вопреки сложной ситуации в энергетике с 16 октября в Киеве начинают отопительный сезон для заведений социальной сферы. Теплоснабжение сначала подадут больницам, школам и садам. Отоплением пока не обеспечат части Днепровского и Дарницкого районов, где значительные повреждения недавно получил энергообъект. Работы по восстановлению там продолжаются.

Отметим, что в январе 2026 года российские атаки повлекли за собой серьезные перебои с отоплением в Киеве. Из-за повреждений тепловой инфраструктуры без тепла остались тысячи домов, а в некоторых районах восстановление теплоснабжения затянулось. Чтобы справиться с последствиями ударов, коммунальные службы работали в усиленном режиме, а город привлекал альтернативные источники обогрева.

Также Киев модернизирует энергетическую инфраструктуру перед отопительным сезоном, в частности готовит объекты теплоснабжения и резервного питания. Так, в Голосеевском районе Киева строят тепловую сеть для отдельных микрорайонов на Теремках.

Автор:
Ольга Опенько

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