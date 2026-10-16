Київ підготував 78 резервних котелень: як місто планує забезпечувати тепло взимку

У Києві підготували 70 пересувних і 8 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 МВт для резервного теплопостачання. Їх використовуватимуть для обігріву лікарень, опорних пунктів та інших будівель у разі перебоїв із теплопостачанням.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Які резервні потужності підготували в Києві

Місто виконало необхідні підготовчі роботи на основних об’єктах теплоенергетичного комплексу. Вже підготовлено близько 400 котелень, зокрема приватних і відомчих, а також майже 3 тис. центральних теплових пунктів.

Крім того, у столиці завершили випробування теплових мереж. Водночас тривають ремонтні роботи на електрощитових. Цього року їх планують провести на 750 об’єктах.

В умовах повномасштабної війни місто посилює не лише технічну готовність систем теплопостачання, а й підготовку до можливих надзвичайних ситуацій.

Зокрема, Київ відпрацьовує алгоритми реагування на різні сценарії з урахуванням регулярних російських обстрілів та їхніх наслідків.

Резервні котельні мають забезпечити тимчасове постачання тепла до об’єктів, які потребуватимуть підтримки в разі перебоїв у роботі основної системи теплопостачання.

Що з опаленням у Києві

Нагадаємо, всупереч складній ситуації в енергетиці з 16 жовтня у Києві розпочинають опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Теплопостачання спершу подадуть лікарням, школам та садочкам. Опаленням поки не забезпечать частині Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають.

Зауважимо, що у січні 2026 року російські атаки спричинили серйозні перебої з опаленням у Києві. Через пошкодження теплової інфраструктури без тепла залишилися тисячі будинків, а в деяких районах відновлення теплопостачання затягнулося. Щоб подолати наслідки ударів, комунальні служби працювали в посиленому режимі, а місто залучало альтернативні джерела обігріву.

Повідомлялось, що також Київ модернізує енергетичну інфраструктуру перед опалювальним сезоном, зокрема готує об'єкти теплопостачання та резервного живлення. Так, у Голосіївському районі Києва будують теплову мережу для окремих мікрорайонів на Теремках.